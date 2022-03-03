Укр

В Херсоне российские оккупанты заняли здание ОГА — губернатор

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Так здание администрации выглядело летом 2019-го. Новость обновлена 03 марта 2022, 14:02
Так здание администрации выглядело летом 2019-го.

Над городом все еще висит украинский флаг

Российские оккупационные войска в восьмой день войны в Украине захватили контроль над Херсонской облгосадминистрацией. Пока они заняли все административное здание, однако областные власти "сдать" город и область отказались.

Об этом стало известно из публикации херсонского губернатора Геннадия Лагуты в Facebook.

"Мы не оставили свои обязанности, — подчеркнул чиновник. — Областной оперативный штаб, который я возглавляю, продолжает работать и решать насущные вопросы помощи жителям области".

Судя по всему, областные власти просто выбрали для своей дислокации другое место.

Также Лагута добавил, что в настоящее время Херсонщина ожидает прибытия грузов с гуманитарной помощью, и призвал население не паниковать. По его словам, верить фейкам о "сдаче" региона абсолютно не стоит, ведь местные власти делают все возможное, чтобы противостоять российскому нашествию.

Отметим, что российские военные были отмечены у здания Херсонской ОГА еще в среду, 2 марта. Тогда они сняли все украинские флаги, которые смогли найти, но храбрые херсонцы, несмотря на опасность, отобрали их у них с патриотическими лозунгами.

Теги:
#Украина #Россия #Херсон #Война #Оккупанты
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