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Дух непокоренных: в Херсоне люди отобрали украинские флаги у оккупантов (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Херсон – это Украина! Новость обновлена 02 марта 2022, 13:11
Херсон – это Украина!

Такой любви к родному государству еще нужно поискать

Во вторник, 2 февраля, небезразличные жители Херсона решили противодействовать российским оккупантам, на седьмой день войны пытающимся занять половину города. Несколько человек, увидев, что захватчики снимают сине-желтые флаги, пошли к ним. После коротких переговоров они забрали государственные знамена.

Видео публикуют местные Telegram-каналы, сообщает "Телеграф".

Достаточно символично, что инцидент произошел на площади Свободы.

После того, как флаги удалось унести, их подняли высоко в воздух. Сразу за этим прозвучали громкие возгласы "Слава Українi!" и "Героям слава!".

Добавим, что все это происходило не просто на виду у русских солдат, но и перед их техникой. То есть люди рисковали своей жизнью, чтобы не позволить уничтожить украинские флаги, а потом еще и пошли с ними по улицам города.

Пока известно, что российские оккупанты пытаются удержать за собой половину города. Тероборона и военнослужащие соответственно заняли другую. Однако власти Херсона уверяют, что сдаваться никто не собирается.

Добавим, что накануне мы рассказывали о том, как российская армия начала варить в Херсоне по жилым массивам. Пострадали несколько домов, в которых вылетели все окна. Впоследствии стало известно и о количестве человеческих жертв.

Также мы писали, какой была обстановка в городе по состоянию на вечер 1 марта – россияне стреляли по домам и школе.

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#Украина #Россия #Херсон #Война
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