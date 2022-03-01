В Херсоне четверо гражданских пострадали от обстрелов оккупантов: какая ситуация в городе сейчас (видео)

В одной из обстрелянных многоэтажек произошла утечка газа.

Российские оккупанты в ночь на 1 марта пошли на штурм Херсона, однако городу удалось удержать оборону и разбить колонну военной техники вместе с захватчиками. Боевики РФ после поражения пошли на беспрецедентный шаг — начали стрелять по жилым домам.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, враг около 10:53 утра при обстреле города выпустил два снаряда в два девятиэтажных дома. От удара квартиры на 2-м и 3-м этажах полностью разрушило, а в других – выбило окна.

В одном из домов возник пожар, в результате чего предварительно пострадали 4 человека. Пожар ликвидировали силами ГСЧС, однако угроза не миновала, ведь спасатели сообщили, что произошла утечка газа в одной из многоэтажек.

На кадрах (18+, присутствует нецензурная лексика) полуразрушенные дома на улице Тарле.

Кроме этого, оккупанты уничтожили Херсонский водоканал. Сейчас здание полностью охвачено огнем.

Жителей города просят оставаться в укрытиях и не выходить на улицы. Есть информация, что боевики РФ берут гражданское население в плен, чтобы потом использоваться как живой щит.

Напомним, что российских оккупантов видели утром, 1 марта, в Шуменском и Таврическом районе Херсона.

О шестом дне противостояния Украины российским захватчикам читайте в материале: "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор (обновляется)".