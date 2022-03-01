Укр

Херсон в российской осаде: как прошла ночь и ситуация в городе к утру 1 марта

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Ночь была относительно спокойной Новость обновлена 01 марта 2022, 07:47
Ночь была относительно спокойной

Вокруг город на расстоянии 1-2 км базируются оккупанты

Херсон является одним из городов, куда российские захватчики хотят попасть уже шестой день подряд. При этом город героически держит свою оборону и дает титанический отпор каждому попытке зайти врагу внутрь.

Какова ситуация на утро 1 марта, сообщает "Телеграф" со ссылкой на "Суспільне Херсон".

Как рассказал лидер местной обороны Константин Рыженко, ночь для херсонцев прошла относительно спокойно. Было несколько непростых моментов, город обстреливали с 23 до 1 часа ночи.

"По словам наших военных, работала украинская техника, были обстреляны позиции россиян, которые сейчас находятся вблизи Чернобаевки", — добавил представитель терробороны.

Чернобаевка на карте
Чернобаевка на карте

В три ночи в регионе появились тревожные новости о предполагаемом штурме города, но все осталось спокойно.

Позже стало известно, что утром в Шуменском и Таврическом районе люди заметили вражеских солдат — стали использовать пехоту.

При этом россияне пока ведут себя спокойно, не трогают местных, не расстреливают машины и т.п. По мнению херсонцев, они могут просто осматривать местность для дальнейшей атаки, заключил Рыженко.

Утро видео. Присутствует ненормативная лексика (18+).

Отметим, что продолжают держать оборону и другие города нашей родной Украины. Но ситуация все еще не позволяет расслабиться. Так, неподалеку от Киева была замечена колонна вражеской техники, занимающая 27 километров. Она двигается со стороны Гостомеля.

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#Украина #Россия #Херсон #Война
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