Херсон в российской осаде: как прошла ночь и ситуация в городе к утру 1 марта
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Вокруг город на расстоянии 1-2 км базируются оккупанты
Херсон является одним из городов, куда российские захватчики хотят попасть уже шестой день подряд. При этом город героически держит свою оборону и дает титанический отпор каждому попытке зайти врагу внутрь.
Какова ситуация на утро 1 марта, сообщает "Телеграф" со ссылкой на "Суспільне Херсон".
Как рассказал лидер местной обороны Константин Рыженко, ночь для херсонцев прошла относительно спокойно. Было несколько непростых моментов, город обстреливали с 23 до 1 часа ночи.
"По словам наших военных, работала украинская техника, были обстреляны позиции россиян, которые сейчас находятся вблизи Чернобаевки", — добавил представитель терробороны.
В три ночи в регионе появились тревожные новости о предполагаемом штурме города, но все осталось спокойно.
Позже стало известно, что утром в Шуменском и Таврическом районе люди заметили вражеских солдат — стали использовать пехоту.
При этом россияне пока ведут себя спокойно, не трогают местных, не расстреливают машины и т.п. По мнению херсонцев, они могут просто осматривать местность для дальнейшей атаки, заключил Рыженко.
Утро видео. Присутствует ненормативная лексика (18+).
Отметим, что продолжают держать оборону и другие города нашей родной Украины. Но ситуация все еще не позволяет расслабиться. Так, неподалеку от Киева была замечена колонна вражеской техники, занимающая 27 километров. Она двигается со стороны Гостомеля.
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