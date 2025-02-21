Лишилась наследства и обвинила мачеху в спаивании отца: как выглядит единственная дочь легенды кино Пуговкина

Третья супруга не давала Елене видеться с отцом

Известный актер Михаил Пуговкин, который скончался в 2008 году, был женат трижды. Но только благодаря первой супруге ему удалось познать радость отцовства. У советского актера родилась единственная дочь Елена, да только наследства он ей не оставил.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит дочь звезды фильмов "Спортлото-82" и "Свадьба в Малиновке" Михаила Пуговкина и чем она занимается. Оказалось, что единственной наследнице актера было сложно поддерживать с ним отношения.

Что известно о личной жизни актера Михаила Пуговкина

Популярный советский актер, который умер в 85 лет из-за обострения сахарного диабета, был женат трижды. Первой супругой Михаила Пуговкина стала танцовщица Надежда Надеждина, с которой он учился в Школе-студии МХАТ.

Пара начала встречаться и практически сразу решила пожениться. Но ни своего жилья, ни денег у молодоженов не было, им приходилось скитаться по друзьям и просить переночевать.

Михаил Пуговкин с первой женой Надеждой

Однажды супругов пригласили в Мурманск в Драматический театр Северного флота, они собрали вещи и уехали. Вскоре у них родилась дочь Елена. Как-то к ним в гости приехала мама Надежды и увидела ужасные условия, в которых им приходится жизнь.

У советского актера осталась единственная дочь Лена

Бабушка решила забрать внучку к себе и воспитывала ее до 15 лет. Потом Лену забрала мать в Москву, у нее была там коммунальная квартира. На тот момент Надежда развелась с Пуговкиным, потому что он стал злоупотреблять алкоголем. Дочерью она особо не занималась, ездила по гастролям и устраивала свою личную жизнь.

Дочь Пуговкина вместе с мамой

Со звездным отцом Лена тогда виделась редко, да и денег он ей неохотно давал, поскольку у него появилась вторая жена Александра Лукьяненко. Елена называла ее "идеальной женой", такая отцу и была нужна. В браке с Александрой советский актер прожил 32 года, но женщина внезапно скончалась, а Пуговкин впал в депрессию.

Михаил Пуговкин и его вторая жена Александра

Чтобы немного развеяться актер отправился в Крым, где познакомился с администратором "Союзконцерта" Ириной Лавровой. Она была моложе Михаила на 20 лет. Между ними завязался роман, который перерос в брак. Ирина до последнего дня была с актером.

Михаил Пуговкин женился третий раз на Ирине Лавровой

Как выглядит дочь Пуговкина Елена и почему она осталась без наследства

Когда отец женился на Ирине Лавровой, как рассказывает Елена, они практически перестали с ним общаться. Отношения между ними не складывались, а после того, как Михаил скончался, конфликт между женщинами сильно обострился.

Как выглядит дочь актера Михаила Пуговкина

Единственная дочь звезды "Свадьбы в Малиновке" рассказала журналистам, что мачеха оттеснила ее от отца и еще при жизни переписала все имущество на себя. Елена даже обвинила супругу Пуговкина в том, что она специально спаивала актера, чтобы он переписал на нее все свое наследство.

Дочь легенды советского кина не стала обращаться в суд, но пошла к нотариусу, но тот лишь пожал плечами, отметив, что она не может ни на что претендовать. Однако Елене хотя бы удалось проститься с отцом. Женщина смогла увидеть его за два дня до смерти и он прошептал, что любит ее.

Михаил Пуговкин оставил единственную дочь без наследства

Известно, что Елена в молодости пыталась поступить в театральный институт, но провалила экзамены. Тогда девушка отправилась в суд работать секретарем, затем в исполком. С трудоустройством ей помог возлюбленный Владислав Прибрежецкий, за которого Елена вышла замуж в 22 года.

Елена Прибрежецкая замужем и воспитывает сына

Вскоре у пары родился сын, которого назвали в честь дедушки — Михаил. Внук Пуговкина работал фотокореспондентом, он предпочитает вести закрытый образ жизни, поэтому о нем практически ничего не известно.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственная дочь Папанова из "Бриллиантовой руки". Елена пошла по стопам своего звездного отца.