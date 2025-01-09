Ради отца стала актрисой, но против его "воскрешения": как выглядит единственная дочь "Штирлица" Тихонова

Дочь появилась у Тихонова, когда ему было чуть больше сорока лет

У знаменитого Штирлица из легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" Вячеслава Тихонова, которого похоронили в долг, было двое детей. Но в живых осталась только дочь Анна, которая пошла по стопам отца, однако не стала знаменитой актрисой.

"Телеграф" решил выяснить, как сложилась судьба Анны Тихоновой и как она сейчас выглядит. Мы узнали некоторые факты ее жизни.

Что известно о личной жизни Вячеслава Тихонова

Знаменитый советский актер Вячеслав Тихонов, который снялся в таких фильмах, как "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Утомленные солнцем", был секс-символом СССР. Но в браке он состоял дважды.

Вячеслав Тихонов в роли Штирлица

Первой его супругой была актриса Нонна Мордюкова, которая подарила ему сына Владимира. Юноша решил пойти стопами родителей, получил профильное образование и был актером студии "Мосфильм". Но в 40 лет он скончался от сердечной недостаточности, которая была вызвана алкогольной и наркотической зависимостями. У него осталось двое сыновей.

Сын Вячеслава Тихонова, который скончался в 40 лет

В 1967 году "Штирлиц" женился второй раз на переводчице Тамаре, с которой познакомился на озвучивании фильма "Мужчина и женщина". Она родила ему дочь Анну. Девочка появилась на свет, когда Тихонову было 40 лет и стала для него настоящей отрадой в жизни.

Вячеслав Тихонов со своей женой Тамарой

Как выглядит Анна Тихонова и чем занимается

С самого детства Анна была настоящей "папиной дочкой", Тихонов ее никогда не ругал и не наказывал, а старался всячески поддерживать. Анна окончила школу с углубленным изучением французского языка и стала студенткой ВГИКа.

Вячеслав был против того, чтобы наследница пошла по его стопам, да и Анна не горела желанием становится актрисой. Но девушка пошла на такой шаг, чтобы проводить с отцом больше времени. Тихонов не стал перечить, он часто приходил ее репетиции, помогал освоить актерскую профессию и они вместе посещали творческие вечера.

Вячеслав Тихонов помогал дочери Анне стать актрисой

Фильмография Анны насчитывает всего 14 кинолент, среди которых: "Влюбленный манекен", "Призраки зеленой комнаты", "Полет ночной бабочки". Добиться великих успехов в кинематографе она не смогла, а потом резко решила завершить карьеру. Это случилось после того, как на одном из мероприятий она услышала, как коллеги Тихонова его критикуют. В тот вечер она подошла к отцу, взяла его за руку и они покинули зал.

Анна снялась в 14 фильмах, но не стала успешной

Что касается личной жизни, Анна Тихонова вышла замуж еще в 1962 году за Николая Вороновского. Но влюбленным пришлось расстаться на 12 лет. Николая позвали работать в Канаду, а Анна отказалась уезжать с ним, но пообещала, что дождется его дома. Свое обещание она сдержала.

Анна Тихонова вместе с детьми

Когда Николай вернулся, то повенчался с Анной, у них родилось двое сыновей-близнецов, одного из которых назвали Вячеславом в честь дедушки, а второго — Георгий.

Сейчас Анна с семьей продолжает жить в Российской Федерации. После завершения карьеры в кино она стала руководить киностудией, созданной Тихоновым, а также занялась продюсерской деятельностью. Дочь "Штирлица" приложила руку к созданию ряда успешных фильмов.

Анна Тихонова завершила карьеру актрисы

В последние годы жизни Вячеслав жил один на даче, вдали от городской суеты, но Анна часто приезжала к нему с внуками и привозила продукты. Когда отца не стало, дочь сняла о его жизни документальную киноленту. Также Анна открыла музей, в которой собрала значимые для Тихонова предметы, письма и документы.

Дочь Тихонова сняла об отце документальный фильм

А в конце 2024 года дочь "Штирлица" прокомментировала слухи о том, что Вячеслава Тихонова собираются "воскресить" с помощью ИИ для нового сериала о легендарном разведчике. Анна отметила, что насчет такой идеи с ней никто не связывался, но воссоздание образа Штирлица вызывает у нее опасения.

Как сейчас выглядит дочь Вячеслава Тихонова

Наследница Тихонова подчеркнула, что не может реагировать на такую идею положительно. По ее словам, мир "дойдет до ручки", если продолжит переснимать советскую классику.

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