Наказывал своих детей, а они целовали ему руки: как выглядят наследники путиниста Михалкова (фото)

Возможно, Михалкову одну дочь родила его экс-любовница

Актер Никита Михалков, который прославился благодаря фильмам "Утомленные солнцем" и "Сибирский цирюльник", не был примерным семьянином. Он изменял жене с молодыми любовницами и, как оказалось, был довольно строгим отцом для своих детей.

"Телеграф" решил выяснить, сколько наследников у актера-путиниста и как они выглядят. Все его дети связаны со сферой киноиндустрии.

Что известно о личной жизни актера Никиты Михалкова

Еще с молодого возраста Никита Михалков был довольно обаятельный и харизматичный, поэтому поклонниц у него было много. Но несмотря на свою ветренность, Михалков сумел остепениться в студенчестве, когда встретил Анастасию Вертинскую.

Между ними завязался бурный роман, который перерос в брак. В 1966 году актриса подарила Михалкову сына Степана, но их союз распался через 5 лет, поскольку Вертинская была нацелена на карьеру и не хотела становиться домохозяйкой.

Никита Михалков с первой женой Анастасией Вертинской

После развода Никита Михалков недолго ходил в холостяках, на одном из модных показов он познакомился с манекенщицей Татьяной Соловьевой. И влюбленная девушка ради актера бросила свою карьеру и вскоре стала мамой троих детей: Анны, Артема и Надежды.

Никита Михалков и его жена Татьяна

Как выглядят дети Никиты Михалкова и чем занимаются

В одном из интервью советский актер рассказал, что воспитывал своих детей в атмосфере строгости, как когда-то делали его родители. Михалков рассказал, что не сюсюкался с ними и очень серьезно наказывал за ложь.

Михалков признался, что бил всех своих детей и считает такою методику воспитания правильной, чтобы все было строго и справедливо. И как оказалось, когда актер приходил на ночь укладывать и крестить своих детей, они целовали ему руку.

Сейчас дети Михалкова взрослые и обзавелись собственными семьями. Все они связаны со сферой киноиндустрии.

Сын Степан, который родился в браке с Анастасией Вертинской, не стал профессиональным актером. Но в 1991 году вместе с Федором Бондарчуком Степан создал отечественную студию, которая занималась съемками клипов и рекламы. А с 2000-х годов старший сын Михалкова ушел в ресторанный бизнес.

Старший сын Михалкова Степан

Дочь Анна прочно связала свою жизнь с кино и даже снималась с отцом в киноленте "Очи черные" и "Сибирский цирюльник". Сейчас дочь Михалкова довольно успешна в своей сфере, на ее счету более 80 различных ролей в фильмах и сериалах.

Михалков вместе с дочерью Анной

Сын Артем закончил режиссерский факультет ВГИК и тоже снялся в нескольких фильмах. Также он работал телеведущим. Артем активно развивает свою карьеру режиссера и уже представил такие фильмы, как "Остановка" и "Москва, я люблю тебя".

Никита Михалков и его сын Артем

Дочь Надя получила образование журналиста, но также связала свою жизнь с кино. Она появилась в фильме "Утомленные солнцем", сериалах "Батя", "Сын отца народов", "лед-2". Также Надежда участвовала в шоу "Ледниковый период".

Никита Михалков с младшей дочерью Надеждой

Считается, что у Никиты Михалкова еще есть одна дочь Марфа, которую ему родила любовница Мария Лемешева. О том, что это дочь актера женщина не говорит. Михалков пятую наследницу не признал и не общается ни с ней, ни с ее матерью. Либо же все же он участвует в жизни Марфы, только не афиширует это.

Вероятная дочь Михалкова от любовницы Марии

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственный сын Юрия Никулина. Он был трижды женат и воспитывает пятерых внуков.