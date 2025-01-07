Бив своїх дітей, а вони цілували йому руки: як виглядають спадкоємці путініста Михалкова (фото)

Можливо, Михалкову одну дочку народила його екскоханка

Актор Микита Михалков, який прославився завдяки фільмам "Стомлені сонцем" та "Сибірський цирульник", не був зразковим сім’янином. Він зраджував дружину з молодими коханками й, як виявилося, був досить суворим батьком для своїх дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки спадкоємців у актора-путініста і як вони виглядають. Усі його діти пов’язані зі сферою кіноіндустрії.

Що відомо про особисте життя актора Микити Михалкова

Ще з молодого віку Микита Михалков був досить привабливий і харизматичний, тому прихильниць мав багато. Але попри свою легковажність, Михалков зумів закохатися у студентстві, коли зустрів Анастасію Вертинську.

Між ними почався бурхливий роман, який переріс у шлюб. У 1966 році актриса подарувала Михалкову сина Степана, але їхній союз розпався через 5 років, оскільки Вертинська була націлена на кар’єру і не хотіла ставати домогосподаркою.

Микита Михалков із першою дружиною Анастасією Вертинською

Після розлучення Микита Михалков недовго ходив у холостяках, на одному з модних показів він познайомився з манекенницею Тетяною Соловйовою. І закохана дівчина заради актора покинула свою кар’єру і невдовзі стала мамою трьох дітей: Анни, Артема та Надії.

Микита Михалков та його дружина Тетяна

Як виглядають діти Микити Михалкова та чим займаються

В одному з інтерв’ю радянський актор розповів, що виховував своїх дітей в атмосфері суворості, як колись робили його батьки. Михалков розповів, що не сюсюкався з ними й дуже серйозно карав за брехню.

Михалков зізнався, що бив усіх своїх дітей і вважає таку методику виховання правильною, щоб усе було суворо та справедливо. І як виявилося, коли актор приходив на ніч укладати та хрестити своїх дітей, вони цілували йому руку.

Нині діти Михалкова дорослі та мають власні сім'ї. Усі вони пов’язані зі сферою кіноіндустрії.

Син Степан, який народився у шлюбі з Анастасією Вертинською, не став професійним актором. Але 1991 року разом із Федором Бондарчуком Степан створив вітчизняну студію, яка займалася зйомками кліпів та реклами. А з 2000-х років старший син Михалкова пішов у ресторанний бізнес.

Старший син Михалкова Степан

Донька Анна міцно пов’язала своє життя з кіно і навіть знімалася з батьком у кінострічці "Очі чорні" та "Сибірський цирульник". Зараз дочка Михалкова досить успішна у своїй сфері, на її рахунку понад 80 різних ролей у фільмах та серіалах.

Михалков разом із дочкою Анною

Син Артем закінчив режисерський факультет ВДІКу і теж знявся у кількох фільмах. Також він працював телеведучим. Артем активно розвиває свою кар’єру режисера і вже представив такі фільми, як "Зупинка" та "Москва, я люблю тебе".

Микита Михалков та його син Артем

Дочка Надя здобула освіту журналіста, але також пов’язала своє життя з кіно. Вона з'явилася у фільмі "Стомлені сонцем", серіалах "Батя", "Син батька народів", "Дід-2". Також Надія брала участь у шоу "Льодовиковий період".

Микита Михалков із молодшою донькою Надією

Вважається, що у Микити Михалкова ще є одна дочка Марфа, яку йому народила коханка Марія Лемешєва. Про те, що це дочка актора, жінка не говорить. Михалков п'яту спадкоємицю не визнав і не спілкується ні з нею, ні з її матір'ю. Або все ж він бере участь у житті Марфи, тільки не афішує це.

Імовірна дочка Михалкова від коханки Марії

"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдиний син Юрія Нікуліна. Він був тричі одружений і виховує п’ятьох онуків.