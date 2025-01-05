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Вивіз дітей із Росії, хоча сам прихильник Путіна: що відомо про спадкоємців Кіркорова і як вони зараз виглядають

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
У Філіпа Кіркорова діти з'явилися у віці 44 роки Новина оновлена 05 січня 2025, 16:36
У Філіпа Кіркорова діти з'явилися у віці 44 роки. Фото Колаж Телеграфу

Діти путініста з'явилися на світ шляхом сурогатного материнства

Відомий співак та прихильник російського диктатора Філіп Кіркоров має двох дітей. Створення сім’ї та поява нащадків були його великим бажанням ще у молодості, проте, тривалих стосунків у артиста не було, а графік завжди був напруженим. Тоді у віці 44 роки він вдався до сурогатного материнства.

Так, діти путініста народилися у 2011 і 2012 роках. Доньку артист назвав на честь першої дружини — Алли Пугачової. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дітей Філіпа Кіркорова і як вони виглядають зараз.

Що відомо про дітей Кіркорова

Прихильник політики Путіна, має двох дітей: доньку Аллу-Вікторію та сина Мартіна-Крісто. Донька народилася 26 листопада 2011 року, а син — 29 червня 2012 року. Дівчинку він назвав на честь колишньої дружини Алли Пугачової та матері Вікторії.

Діти народжені за допомогою сурогатного материнства, і Кіркоров зберігає особу біологічної матері в таємниці. Деякі джерела припускають, що це Наталія Єфремова, військова українського походження, але співак ніколи не підтверджував цю інформацію.

Також путініст заявляв, що у його дітей є мама, однак її особистість він приховує від ЗМІ. Відомо, що Наталія Єфремова також хресною мамою Алли-Вікторії та Мартіна-Крісто.

Також на шоу "Ідеальний ремонт" у 2015 році діти Кіркорова поділилися, що разом із ними живе "мама Наташа" і показали свої малюнки, на яких зображена жінка з темним волоссям. Тоді сам путініст підтвердив, що у їхній сім’ї є мама, але вона не публічна людина.

Як зараз виглядають діти Кіркорова

Станом на січень 2025 року Аллі-Вікторії 13 років, а Мартіну-Крісто — 12. Діти часто з'являлися на публічних заходах разом із батьком, брали участь у модних показах та інших світських подіях.

Влітку 2024 року повідомлялося, що Кіркоров вивіз своїх дітей з Росії, і вони проживають за кордоном. Це трапилося після скандалу з "голою" вечіркою та погроз після неї. Зараз вони навчаються і мешкають за кордоном, але де саме — невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про чоловіків Алли Пугачової. Примадонна була у шлюбі 5 разів.

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