Його "зробила" Пугачова: яким був у молодості путініст Кіркоров і як він став відомим

Кіркоров був народним артистом України

Один із найвідоміших артистів пострадянського простору Філіп Кіркоров, був популярним в Україні до 2022 року. Його дільність завжди викликала неоднозначну реакцію у людей, а після повномасштабного вторгнення став "невидимим" для українців через проросійську позицію. Його кар’єра стрімко розвивалася з 1992 року, але зараз дає тріщину через скандали, у які він потрапляє.

"Телеграф" вирішив пригадати, яким був Філіп Кіркоров у молодості і як починалася його кар’єра. Колись путініст був відомим в Україні.

Філіп Бедросович Кіркоров народився 30 квітня 1967 року у місті Варна, Болгарія, у родині співака Бедроса Кіркорова та домогосподарки Вікторії Лихачової.

Що відомо про Філіпа Кіркорова

З дитинства він проявляв інтерес до музики, надихаючись творчістю батька. У 1984 році він вступив до Державного музично-педагогічного інституту імені Гнесіних у Москві, який закінчив із відзнакою.

Кар’єру Філіп Кіркоров почав будувати у 1985 році, коли на шоу "Шире круг" виконав пісню рідною мовою. Однак це не принесло йому популярність. Згодом його талант помітила Алла Пугачова, яка стала важливим наставником у його кар’єрі. Впізнаваність він здобув з 1992 року: його проєкти почали отримувати звання "Найкращих шоу року", а пісні були першими у хіт-парадах. Звичайно ж, не без допомоги примадонни, яка просувала артиста і взяла "під своє крило".

Кіркоров часто гастролював в Україні, його концерти збирали тисячі глядачів. Його пісні звучали на українських радіостанціях, а кліпи транслювалися на місцевих телеканалах. Він неодноразово виступав на великих заходах, таких як "Таврійські ігри". Він навіть отримав звання народного артиста України, якого його позбавили у 2024 році.

Також Кіркоров є чинним народним артистом Чечні (2006), Інгушетії (2006), Росії (2008) та Молдови (2018). Проте "прославився" в Україні він завдяки своїм проросійським та антиукраїнським висловлюванням.

Позиція Кіркорова щодо війни в Україні

На початку повномасштабного вторгнення співак мовчав і не робив ніяких публічних заяв про війну та не говорив про свою позицію. Однак у липні 2022 Кіркоров відвідав окупований Крим, відвідав військових і дав на півострові два концерти.

Всі пам’ятають про "голу вечірку" у Москві, у якій він брав участь. І для того, щоб повернути прихильність Кремля, записав відео з вибаченнями та висловленням любові до Росії. Кіркоров також брав участь у проєкті Собчак, який займався переселенням мешканців Бєлгорода і навіть гонорар за один зі своїх шоу відправив на їхню допомогу. У лютому 2024 путініст виступив перед пораненими російськими солдатами в окупованій Горлівці.

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