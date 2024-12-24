Киркоров был народным артистом Украины

Один из самых известных артистов постсоветского пространства Филипп Киркоров был популярен в Украине до 2022 года. Его деятельность всегда вызывала неоднозначную реакцию у людей, а после полномасштабного вторжения стал "невидимым" для украинцев из-за пророссийской позиции. Его карьера стремительно развивалась с 1992 года, но сейчас дает трещину из-за скандалов, в которые он попадает.

"Телеграф" решил вспомнить, каким был Филипп Киркоров в молодости и как начиналась его карьера. Когда-то путинист был известным в Украине.

Что известно о Филиппе Киркорове

Филипп Бедросович Киркоров родился 30 апреля 1967 года в городе Варна, Болгария, в семье певца Бедроса Киркорова и домохозяйки Виктории Лихачевой.

С детства он проявлял интерес к музыке, вдохновляясь творчеством отца. В 1984 году он поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных в Москве, который окончил с отличием.

Карьеру Филипп Киркоров начал строить в 1985 году, когда на шоу "Шире круг" исполнил песню на родном языке. Однако это не принесло ему популярности. Позже его талант заметила Алла Пугачева, которая ставшая важным наставником в его карьере. Узнаваемость он получил с 1992 года: его проекты начали получать звание "Лучших шоу года", а песни были первыми в хит-парадах. Конечно, не без помощи примадонны, которая продвигала артиста и взяла "под свое крыло".

Киркоров часто гастролировал по Украине, его концерты собирали тысячи зрителей. Его песни звучали на украинских радиостанциях, а клипы транслировались по местным телеканалам. Он неоднократно выступал на больших мероприятиях, таких как "Таврийские игры". Он даже получил звание народного артиста Украины, которого его лишили в 2024 году.

Киркоров является действующим народным артистом Чечни (2006), Ингушетии (2006), России (2008) и Молдовы (2018). Однако "прославился" в Украине он благодаря своим пророссийским и антиукраинским высказываниям.

Позиция Киркорова по поводу войны в Украине

В начале полномасштабного вторжения певец молчал и не делал никаких публичных заявлений о войне и не говорил о своей позиции. Однако в июле 2022 года Киркоров посетил оккупированный Крым, посетил военных и дал на полуострове два концерта.

Все помнят о "голой вечеринке" в Москве, в которой он участвовал. И для того, чтобы вернуть расположение Кремля, записал видео с извинениями и выражением любви к России. Киркоров также участвовал в проекте Собчак, занимавшегося переселением жителей Белгорода и даже гонорар за одно из своих шоу отправил в их помощь. В феврале 2024 года путинист выступил перед ранеными русскими солдатами в оккупированной Горловке.

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