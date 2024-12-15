Была в браке 5 раз: что известно о мужчинах примадонны Пугачевой

В первом браке у звезды родился один ребенок, а в пятом – двое

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева никогда не жаловалась на отсутствие внимания мужчин. Она в любом возрасте была харизматичной и очень красивой. Артистка имела множество поклонников и ей неоднократно приписывали разные романы. Однако завоевать сердце примадонны удалось только пяти мужчинам.

Сейчас звезда проживает со своим мужем Максимом Галкиным в Израиле, и они воспитывают своих близнецов Лизу и Гарри. "Телеграф" решил вспомнить, что известно о мужчинах Аллы Пугачевой.

Миколас Орбакас

Первый муж Аллы Пугачевой – артист цирка. С ним певица познакомилась во время прослушивания для цирковых гастролей. Тогда она нравилась всем, кроме 18-летнего Орбакаса, и даже сама предложила ему жениться. Тогда пара сыграла пышную свадьбу, а уже вскоре у супругов родился первенец — дочь Кристина. Молодая семья зарабатывала небольшие деньги, поэтому иногда им финансово помогали родители Аллы Борисовны.

По словам артистов, они развелись из-за постоянных гастролей. Разрыв им дался очень тяжело — певица даже какое-то время не позволяла бывшему мужу общаться с дочерью, но со временем они нашли общий язык.

Александр Стефанович

После развода Алла Пугачева стала встречаться с Павлом Слободкиным, но эти отношения быстро завершились. После разрыва певица познакомилась с режиссером Александром Стефановичем. Он был известен в СССР и сделал популярной свою избранницу. Режиссер снимал ее в клипах и фильмах и полностью строил ее карьеру.

Эти отношения завершились после измен. Алла Пугачева застала Александра Стефановича в постели с другой женщиной. Тогда мужчина утверждал, что "цивилизованная семья — это не счастье, а видимость счастья" и надо делать вид, что в их отношениях все хорошо. "Интрижек" у мужчины становилось все больше и Пугачева покинула его. В 2021 году Стефанович скончался от коронавируса.

Евгений Болдин

С Евгением Болдиным, который тогда был женат, Алла Пугачева познакомилась, когда еще была в браке со Стефановичем. Он был администратором певицы, а затем стал продюсером и директором. Долгое время они жили в гражданском браке, но решили узаконить отношения. Тогда ходили слухи, что пара расписалась, чтобы иметь возможность выезжать за границу.

Филипп Киркоров

Российский певец стал первым мужчиной, с которым примадонна обвенчалась. Тогда об их романе "гудели" все СМИ: Киркоров ухаживал за Пугачевой очень красиво. Он посылал ей огромные букеты роз, через друзей признавался в любви и все же певица ответила ему взаимностью. Как сообщали друзья пары, Киркоров кричал о любви только на сцене, а когда они оставались двое, их "губил" быт.

Максим Галкин

Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным познакомил четвертый муж примадонны Филипп Киркоров. Это произошло на фестивале "Славянский базар". Сначала они сотрудничали, а потом стали парой. Однако, по словам артистов, это была любовь с первого взгляда. Вскоре пара с разницей в возрасте в 27 лет объявила о том, что они решили жениться. Тогда на этот счет ходило много слухов и сплетен о том, что они не смогут быть долго вместе, ведь Пугачева не в состоянии родить ребенка.

Но, как оказалось, примадонна много лет назад заморозила свои яйцеклетки. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина родились с помощью суррогатного материнства. Сейчас двойняшкам Лиге и Гарри по 11 лет, а семья уехала из РФ и живет свою лучшую жизнь в Израиле.

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