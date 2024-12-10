Укр

Младше Вакарчука на семь лет и родила ему двоих детей: как выглядит избранница певца и что о ней известно

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1747
Святослав Вакарчук — как выглядит избранница, родившая ему двоих детей
Святослав Вакарчук — как выглядит избранница, родившая ему двоих детей. Фото Колаж "Телеграфа"

Личную жизнь Вакарчук старается держать подальше от посторонних глаз

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, которая впервые за 8 лет выпустила новый альбом, в последние годы избегает тем, касающихся личной жизни. Но известно, что музыкант воспитывает двух маленьких детей, а вот о своей избраннице предпочитает молчать.

"Телеграф" решил выяснить, кто стал новой избранницей Святослава Вакарчука и как она выглядит. Свой роман пара не подтверждает, но и не отрицает.

Что известно о личной жизни Святослава Вакарчука

Более 20 лет лидер группы "Океан Эльзы" состоял в гражданском браке с Лялей Фонаревой и они были одной из самых закрытых пар украинского шоу-бизнеса. Ляля от предыдущего брака воспитывала дочь Диану, которую Вакарчук, как пишут СМИ, удочерил. Но в 2021 году они расстались, не причин. Музыкант лишь указал, что они с Лялей всегда останутся близкими людьми.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева
Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева

В СМИ начали предполагать, что причиной их разрыва стал новый роман артиста, ведь в 2021 году у него родился сын Иван. Мальчика назвали в честь дедушки, Героя Украины Ивана Александровича, который умер в 2020 году.

Первенца лидеру "Океана Эльзы" подарила продюсер Евгения Яцута, которая еще в 2018 году снимала для группы клип. А в 2022 году Вакарчук стал отцом во второй раз, на свет появилась его дочь Соломия. В этом же году Евгению заметили с округлившимся животом на Каннском фестивале.

Евгения Яцута
Евгения Яцута на Каннском кинофестивале

О новой избраннице музыканта известно не так уж и много. В СМИ пишут, что женщина является совладелицей, директором и исполнительным продюсером компании Radioaktivefilm, занимающейся съемками рекламы международных брендов, клипов и сериалов. От предыдущего брака она воспитывает дочь.

Евгения Яцута
Евгения Яцута родила Вакарчуку двоих детей

О своей семье Вакарчук старается не говорить, лишь в апреле 2024 года музыкант в интервью "Украинской правде" отметил, что антидепрессантами для него во время войны является творчество, семья и его поездки на фронт.

"У меня менее чем за год до полномасштабного вторжения родился сын, а во время войны уже — дочь. И это для меня такой источник любви и силы. Творчество и дети, жена, семья — это то, что держит мой дух на двух столбах", — подчеркнул Вакарчук.

Святослав Вакарчук
У Вакарчука родился сын и дочь

При этом, в декларации музыканта Евгения Яцута не указана законной женой. В документе из членов семьи только сын Иван и дочь Соломия. Своих наследников Вакарчук нигде не показывает, оберегая от посторонних глаз.

Евгения Яцута
Евгения Яцута воспитывает дочь от предыдущего брака
Дети Святослава Вакарчука
Дети Святослава Вакарчука

Судя по профилю Евгении в Linkedin, она сейчас живет и работает в Швейцарии. Там женщина продолжает развивать свою карьеру кинопродюсера, а также увлекается психологией. Свои отношения с Вакарчуком она не подтверждает и не отрицает.

Евгения Яцута
Евгения Яцута живет с детьми в Швейцарии

"Телеграф" писал ранее, что известно о политической карьере Вакарчука. В Раде он не задержался больше года.

Теги:
#Святослав Вакарчук