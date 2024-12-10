Младше Вакарчука на семь лет и родила ему двоих детей: как выглядит избранница певца и что о ней известно

Личную жизнь Вакарчук старается держать подальше от посторонних глаз

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, которая впервые за 8 лет выпустила новый альбом, в последние годы избегает тем, касающихся личной жизни. Но известно, что музыкант воспитывает двух маленьких детей, а вот о своей избраннице предпочитает молчать.

"Телеграф" решил выяснить, кто стал новой избранницей Святослава Вакарчука и как она выглядит. Свой роман пара не подтверждает, но и не отрицает.

Что известно о личной жизни Святослава Вакарчука

Более 20 лет лидер группы "Океан Эльзы" состоял в гражданском браке с Лялей Фонаревой и они были одной из самых закрытых пар украинского шоу-бизнеса. Ляля от предыдущего брака воспитывала дочь Диану, которую Вакарчук, как пишут СМИ, удочерил. Но в 2021 году они расстались, не причин. Музыкант лишь указал, что они с Лялей всегда останутся близкими людьми.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева

В СМИ начали предполагать, что причиной их разрыва стал новый роман артиста, ведь в 2021 году у него родился сын Иван. Мальчика назвали в честь дедушки, Героя Украины Ивана Александровича, который умер в 2020 году.

Первенца лидеру "Океана Эльзы" подарила продюсер Евгения Яцута, которая еще в 2018 году снимала для группы клип. А в 2022 году Вакарчук стал отцом во второй раз, на свет появилась его дочь Соломия. В этом же году Евгению заметили с округлившимся животом на Каннском фестивале.

Евгения Яцута на Каннском кинофестивале

О новой избраннице музыканта известно не так уж и много. В СМИ пишут, что женщина является совладелицей, директором и исполнительным продюсером компании Radioaktivefilm, занимающейся съемками рекламы международных брендов, клипов и сериалов. От предыдущего брака она воспитывает дочь.

Евгения Яцута родила Вакарчуку двоих детей

О своей семье Вакарчук старается не говорить, лишь в апреле 2024 года музыкант в интервью "Украинской правде" отметил, что антидепрессантами для него во время войны является творчество, семья и его поездки на фронт.

"У меня менее чем за год до полномасштабного вторжения родился сын, а во время войны уже — дочь. И это для меня такой источник любви и силы. Творчество и дети, жена, семья — это то, что держит мой дух на двух столбах", — подчеркнул Вакарчук.

У Вакарчука родился сын и дочь

При этом, в декларации музыканта Евгения Яцута не указана законной женой. В документе из членов семьи только сын Иван и дочь Соломия. Своих наследников Вакарчук нигде не показывает, оберегая от посторонних глаз.

Евгения Яцута воспитывает дочь от предыдущего брака

Дети Святослава Вакарчука

Судя по профилю Евгении в Linkedin, она сейчас живет и работает в Швейцарии. Там женщина продолжает развивать свою карьеру кинопродюсера, а также увлекается психологией. Свои отношения с Вакарчуком она не подтверждает и не отрицает.

Евгения Яцута живет с детьми в Швейцарии

"Телеграф" писал ранее, что известно о политической карьере Вакарчука. В Раде он не задержался больше года.