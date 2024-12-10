Молодша за Вакарчука на сім років і народила йому двох дітей: як виглядає обраниця співака і що про неї відомо

Особисте життя Вакарчук намагається тримати подалі від сторонніх очей

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який вперше за 8 років випустив новий альбом, останніми роками уникає тем, що стосуються особистого життя. Але відомо, що музикант виховує двох маленьких дітей, а ось про свою обраницю вважає за краще мовчати.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, хто став новою обраницею Святослава Вакарчука та як вона виглядає. Свій роман пара не підтверджує, але й не заперечує.

Що відомо про особисте життя Святослава Вакарчука

Понад 20 років лідер гурту "Океан Ельзи" перебував у цивільному шлюбі з Лялею Фонарьовою і вони були однією з найбільш закритих пар українського шоубізнесу. Ляля від попереднього шлюбу виховувала доньку Діану, яку Вакарчук, як пишуть ЗМІ, удочерив. Але 2021 року вони розлучилися, не вказавши причин. Музикант лише відмітив, що вони з Лялею завжди залишаться близькими людьми.

Святослав Вакарчук та Ляля Фонарьова

У ЗМІ почали припускати, що причиною їхнього розриву став новий роман артиста, адже у 2021 році у нього народився син Іван. Хлопчика назвали на честь дідуся, Героя України Івана Олександровича, який помер у 2020 році.

Первенця лідеру "Океану Ельзи" подарувала продюсер Євгенія Яцута, яка ще у 2018 році знімала для групи кліп. А 2022 року Вакарчук став батьком вдруге, на світ з’явилася його дочка Соломія. У цьому ж році Євгенію помітили з округлим животом на Каннському фестивалі.

Євгенія Яцута на Каннському кінофестивалі

Про нову обраницю музиканта відомо не так вже й багато. У ЗМІ пишуть, що жінка є співвласником, директором та виконавчим продюсером компанії Radioaktivefilm, яка займається зйомками реклами міжнародних брендів, кліпів та серіалів. Від попереднього шлюбу вона виховує дочку.

Євгенія Яцута народила Вакарчуку двох дітей

Про свою родину Вакарчук намагається не говорити, лише у квітні 2024 року музикант в інтерв’ю "Українській правді" зазначив, що антидепресантами для нього під час війни є творчість, сім’я та його поїздки на фронт до наших військовослужбовців.

"У мене менш ніж за рік до повномасштабного вторгнення народився син, а під час війни вже – дочка. І це для мене таке джерело кохання та сили. Творчість та діти, дружина, сім’я – це те, що тримає мій дух на двох стовпах ", – підкреслив Вакарчук.

У Вакарчука народився син та дочка

При цьому в декларації музиканта Євгенія Яцута не вказана як законна дружина. У документі із членів сім’ї лише син Іван та дочка Соломія. Своїх спадкоємців Вакарчук ніде не показує, оберігаючи від сторонніх очей.

Євгенія Яцута виховує доньку від попереднього шлюбу

Діти Святослава Вакарчука

Судячи з профілю Євгенії в Linkedin, вона зараз живе та працює у Швейцарії. Там жінка продовжує розвивати кар’єру кінопродюсера, а також захоплюється психологією. Свої стосунки з Вакарчуком вона не підтверджує і не заперечує.

Євгенія Яцута живе з дітьми у Швейцарії

"Телеграф" писав раніше, що відомо про політичну кар’єру Вакарчука. У Раді він не затримався більше року.