"Погляд душевнохворого": постарілий Вакарчук у рваній футболці розбурхав зовнішнім виглядом (відео)

Артист показав нове відео та спантеличив шанувальників своїм виглядом

Відомий український виконавець, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно під час виступу на "нулі" мало не потрапив під обстріл та здивував реакцією на вибухи, поділився новим відео. У ролику артист виконує фрагмент своєї пісні, але виглядає дуже дивно, як зазначили шанувальники в коментарях.

Так, у новому відео, опублікованому у TikTok, Святослав Вакарчук співає свою нову пісню "Оберіг". Він стоїть на вулиці у світлій футболці з дірками та скуйовдженим волоссям і пронизливо дивиться в камеру. Саме цей погляд і вигляд артиста загалом спантеличив шанувальників.

"Дякую, що знімаєте відео під пісню "Оберіг". Це дуже цінно для нас, і ми дуже раді, що наша музика надихає вас на створення таких чудових робіт!", — йдеться у підписі до відео.

У коментарях до ролика розпочалося бурхливе обговорення зовнішнього вигляду Вакарчука. Багато хто зазначив, що він сильно постарів останнім часом, а інші відзначили, що виконавець виглядає, як душевно хворий або з похмілля.

Погляд душевнохворого.

Що сталося з ним?

Якби не знала, що це Вакарчук, подумала б, що якийсь п’яниця.

Все одно Вакарчук найкращий, а цей трек – бомба.

Не важливо, скільки років твоїй футболці, якщо ти Слава Вакарчук.

Господи, від одного виду можна вмерти!

Вигляд у Славки тут якийсь дивний, погляд взагалі жах.

Погляд хворої чи залежної людини, але воно і зрозуміло, він теж причетна до подій, які зараз відбуваються.

Зіниці не реагують на світло. Одна з ознак нарко.

Харизма божевільна, тембр, манера виконання неповторні. Класний!

Раніше "Телеграф" розповідав, що Вакарчук здивував сумами у декларації за службу ЗСУ та "звільнився" з армії. Що відомо?