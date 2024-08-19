"Взгляд душевнобольного": постаревший Вакарчук в рванной футболке взбудоражил внешним видом (видео)

Артист показал новое видео и озадачил поклонников своим видом

Известный украинский исполнитель, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который недавно во время выступления на "нуле" чуть не попал под обстрел и удивил реакцией на взрывы, поделился новым видео. В ролике артист исполняет фрагмент своей песни, но выглядит очень странно, как отметили поклонники в комментариях.

Так, в новом видео, опубликованном в TikTok, Святослав Вакарчук поет свою новую песню "Оберіг". Он стоит на улице в светлой футболке с дырками и взъерошенными волосами и пронзительно смотрит в камеру. Именно этот взгляд и вид артиста в целом озадачил поклонников.

"Спасибо, что снимаете видео под песню "Оберіг". Это очень ценно для нас, и мы очень рады, что наша музыка вдохновляет вас на создание таких замечательных работ!", — говорится в подписи к видео.

В комментариях к ролику началось бурное обсуждение внешнего вида Вакарчука. Многие отметили, что он сильно постарел в последнее время, а другие отметили, что исполнитель выглядит, как душевно больной или с похмелья.

Взгляд душевнобольного.

Что с ним произошло?

Если бы не знала, что это Вакарчук, подумала бы, что какой-нибудь пьяница.

Все равно Вакарчук самый лучший, а этот трек – бомба.

Не важно сколько лет твоей футболке, если ты Слава Вакарчук.

Господи, от одного вида умереть можно!

Вид у Славки здесь какой-то странный, взгляд вообще ужас.

Взгляд больного или зависимого человека, но оно и понятно, он тоже причастен к событиям, которые сейчас происходят.

Зрачки не реагируют на свет. Один из признаков нарко.

Харизма сумасшедшая, тембр, манера исполнения неповторимы. Классный!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Вакарчук удивил суммами в декларации за службу ВСУ и "уволился" из армии. Что известно?