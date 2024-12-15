Була у шлюбі 5 разів: що відомо про чоловіків примадонни Пугачової

У першому шлюбі у зірки народилася одна дитина, а у п'ятому — двоє

Примадонна російської естради Алла Пугачова ніколи не скаржилася на відсутність уваги чоловіків. Вона у будь-якому віці була харизматичною і дуже красивою. Артистка мала безліч шанувальників і їй неодноразово приписували різні романи. Однак завоювати серце примадонни вдалося лише п’ятьом чоловікам.

Зараз зірка проживає зі своїм чоловіком Максимом Галкіним у Ізраїлі і вони виховують своїх двійнят Лізу та Гаррі. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про чоловіків Алли Пугачової.

Міколас Орбакас

Перший чоловік Алли Пугачової — артист цирку. Із ним співачка познайомилася під час прослуховування для циркових гастролей. Тоді вона подобалася усім, окрім 18-річного Орбакаса і навіть сама запропонувала йому одружитися. Тоді пара зіграла пишне весілля, а вже незабаром у подружжя народився первісток — донька Христина. Молода сім’я заробляла невеликі гроші, тому іноді їм фінансово допомагали батьки Алли Борисівни.

За словами артистів, вони розлучилися через постійні гастролі. Розрив їм дався дуже важко — співачка навіть якийсь час не дозволяла колишньому чоловікові спілкуватися з донькою, але з часом вони все знайшли спільну мову.

Олександр Стефанович

Після розлучення Алла Пугачова стала зустрічатися з Павлом Слободкіним, але ці стосунки швидко завершилися. Після розриву співачка познайомилася з режисером Олександром Стефановичем. Він був відомий в СРСР і зробив популярною свою обраницю. Режисер знімав її у кліпах та фільмах і повністю будував її кар’єру.

Ці стосунки завершилися після зрад. Алла Пугачова застала Олександра Стефановича в ліжку з іншою жінкою. Тоді чоловік стверджував, що "цивілізована сім'я — це не щастя, а видимість щастя" і треба удавати, що у їхніх стосунках все добре. "Інтрижок" у чоловіка ставало все більше і Пугачова покинула його. У 2021 році Стефанович помер від коронавірусу.

Євген Болдін

З Євгеном Болдіним, який тоді був одружений, Алла Пугачова познайомилася, коли ще була у шлюбі зі Стефановичем. Він був адміністратором співачки, а згодом став продюсером та директором. Тривалий час вони жили у цивільному шлюбі, але все ж вирішили узаконити стосунки. Тоді ходили чутки, що пара розписалася, щоб мати можливість виїжджати за кордон.

Філіп Кіркоров

Російський співак став першим чоловіком, із яким примадонна обвінчалася. Тоді про їхній роман "гуділи" всі ЗМІ: Кіркоров залицявся до Пугачової дуже красиво. Він надсилав їй величезні букети троянд, через друзів зізнавався у коханні і все ж співачка відповіла йому взаємністю. Як повідомляли друзі пари, Кіркоров кричав про кохання лише на сцені, а коли вони лишалися двоє, їх "губив" побут.

Максим Галкін

Аллу Пугачову з Максимом Галкіним познайомив четвертий чоловік примадонни Філіп Кіркоров. Це сталося на фестивалі "Слов’янський базар". Спочатку вони співпрацювали, а згодом стали парою. Однак за словами артистів, це було кохання з першого погляду. Незабаром пара з різницею у віці у 27 років, оголосила про те, що вони вирішили одружитися. Тоді з цього приводу ходило багато чуток і пліток про те, що вони не зможуть бути довго разом, адже Пугачова не у змозі народити дитину.

Але як виявилося, примадонна багато років тому заморозила свої яйцеклітини. Діти Алли Пугачової та Максима Галкіна народилися за допомогою сурогатного материнства. Зараз двійнятам Лізі та Гаррі по 11 років, а сім’я виїхала з РФ і живе своє найкраще життя в Ізраїлі.

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