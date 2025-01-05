Дети путиниста появились на свет путем суррогатного материнства

Известный певец и сторонник российского диктатора Филипп Киркоров имеет двоих детей. Создание семьи и появление потомков были его большим желанием еще в молодости, однако длительных отношений у артиста не было, а график всегда был напряженным. Тогда в возрасте 44 года он прибег к суррогатному материнству.

Да, дети путиниста родились в 2011 и 2012 годах. Дочь артист назвал в честь первой жены Аллы Пугачевой. "Телеграф" решил выяснить, что известно о детях Филиппа Киркорова и как они выглядят сейчас.

Что известно о детях Киркорова

Сторонник политики Путина имеет двоих детей: дочь Аллу-Викторию и сына Мартина-Кристо. Дочь родилась 26 ноября 2011 года, а сын – 29 июня 2012 года. Девочку он назвал в честь бывшей жены Аллы Пугачевой и матери Виктории.

Дети рождены с помощью суррогатного материнства, и Киркоров сохраняет личность биологической матери в тайне. Некоторые источники предполагают, что это Наталья Ефремова, военная украинская происхождения, но певец никогда не подтверждал эту информацию.

Также путинист заявлял, что у его детей есть мама, однако ее личность он скрывает от СМИ. Известно, что Наталья Ефремова также крестной мамой Аллы Виктории и Мартина Кристо.

Также на шоу "Идеальный ремонт" в 2015 году дети Киркорова поделились, что вместе с ними живет "мама Наташа" и показали свои рисунки, на которых изображена женщина с темными волосами. Тогда сам путинист подтвердил, что у их семьи есть мама, но она не публичный человек.

Как сейчас выглядят дети Киркорова

По состоянию на январь 2025 Алли-Виктории 13 лет, а Мартину-Кристо — 12. Дети часто появлялись на публичных мероприятиях вместе с отцом, участвовали в модных показах и других светских событиях.

Летом 2024 сообщалось, что Киркоров вывез своих детей из России, и они проживают за границей. Это произошло после скандала с "голой" вечеринкой и угроз после нее. Сейчас они учатся и живут за границей, но где именно неизвестно.

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