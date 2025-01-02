Був вірний одній жінці, але так і не став батьком: що відомо про сім’ю покійного М’ягкова з "Іронії долі"

М’ягков говорив, що вони із дружиною присвятили своє життя роботі

Російський актор Андрій М’ягков, який засуджував окупацію Криму, запам’ятався мільйонам глядачів за роллю Євгена Лукашина у новорічній комедії "Іронія долі, або з легким паром". Свого часу М’яков мав популярність серед шанувальниць, але життя присвятив лише одній жінці — Анастасії Вознесенській.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки років Андрій М’ягков прожив у шлюбі зі своєю дружиною і чому вони не мали дітей. Як виявилось, актори не були проти спадкоємців, просто це було не в пріоритеті.

Що відомо про особисте життя М’ягкова з "Іронії долі"

Радянський актор Андрій М’ягков був одружений один раз, і його шлюб виявився дуже міцним та щасливим. Свою кохану Анастасію Вознесенську актор зустрів під час навчання у Школі-студії МХАТ. На курсі М’ягков був найстаршим, а Вознесенська — наймолодшою та однією з найкрасивіших дівчат.

Андрій М’ягков та Анастасія Вознесенська в молодості

Актор розповідав, що побачив Настю і зрозумів, що вона та сама. А ось Вознесенська не закохалася в Андрія з першої секунди й навіть думала, що в неї з’являться інші кавалери. Однак М’ягков незабаром став для актриси-початківця найближчою людиною, на другому курсі вони одружилися і більше не розлучалися.

У Школі-студії МХАТ Анастасія Вознесенська була однією з перспективних студенток, тому після закінчення навчання її запросили до "Сучасника", але актриса висунула умову, що піде працювати лише у випадку, що на роботу до театру візьмуть і М’ягкова. У результаті подружжя почало працювати разом.

М’ягков разом із дружиною знімився у кількох фільмах

Кар’єра Анастасії розвивалася стрімкіше, її запрошували на головні ролі у спектаклях та кіно. Вознесенська стала відомою на весь Союз завдяки ролі радистки у фільмі "Майор Вихор" та М’ягков радів здобуткам коханої.

Анастасія Вознесенська прославилася завдяки фільму "Майор Вихор"

А згодом усе змінилося. Кар’єра Анастасії пішла на спад, натомість М’ягков став справжньою зіркою кіно після виходу "Іронії долі" та "Службового роману". Протягом усього життя Андрій і Настя підтримували один одного.

"Нема секрету міцного шлюбу. Треба любити. Треба, щоб було щире бажання зробити для людини щось приємне. Треба, щоб не бачилося можливості існувати без цієї людини ", — зазначав М’ягков.

Кадр з фильму "Іронія долі, або з легкою парою"

Радянський актор дуже любив свою дружину і навіть заради неї почав писати детективи, а також навчився малювати, щоби написати її портрет. Попри те, що у фільмах М’ягков був досить скромним героєм, у житті він був рішучим і завжди працював на благо своєї родини.

Андрій М’ягков та Анастасія Вознесенська присвятили життя кар’єрі

На запитання про дітей, актриса Анастасія Вознесенська відповідала, що вони з чоловіком хотіли стати батьками, але не такою мірою, як люди хочуть і мають. Дітей у них не було через те, що актори постійно присвячували час більше роботі, а своє життя відходило на другий план.

У М’ягкова та його дружини Анастасії не було дітей

Проте Бог нагородив їх племінниками. Як розповідав М’ягков, в Анастасії дві сестри й у кожної по троє дітей, і в нього сестра, у якій є діти. Актор зазначав, що племінників багато, і всіх він дуже любить.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила зірки "Іронії долі" Андрія М’ягкова. Актор помер у віці 82 років.