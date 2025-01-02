Был верен одной женщине, но так и не стал отцом: что известно о семье покойного Мягкова из "Иронии судьбы"

Мягков говорил, что они с женой посвятили свою жизнь работе

Российский актер Андрей Мягков, который осуждал оккупацию Крыма, запомнился миллионам зрителей по роли Евгения Лукашина в новогодней комедии "Ирония судьбы, или с легким паром". В свое время Мягков пользовался популярностью среди поклонниц, но жизнь посвятил лишь одной женщине — Анастасии Вознесенской.

"Телеграф" решил выяснить, сколько лет Андрей Мягков прожил в браке со своей супругой и почему у них не было детей. Как оказалось, актеры не были против наследников, просто это было не в приоритете.

Что известно о личной жизни Мягкова из "Иронии судьбы"

Советский актер Андрей Мягков был женат один раз, и его брак оказался весьма крепким и счастливым. Свою возлюбленную Анастасию Вознесенскую актер встретил во время учебы в Школе-студии МХАТ. На курсе Мягков был самым старшим, а Вознесенская — самой младшей, и одной из самых красивых девушек.

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская в молодости

Актер рассказывал, что увидел Настю и понял, что она та самая. А вот Вознесенская не влюбилась в Андрея с первой секунды и даже думала, что у нее появятся другие кавалеры. Однако Мягков вскоре стал для начинающей актрисы самым близким человеком, на втором курсе они поженились и больше не расставались.

В Школе-студии МХАТ Анастасия Вознесенская была одной из перспективных студенток, поэтому после окончания учебы ее пригласили в "Современник", но актриса выдвинула условие, что пойдет работать лишь в случае, что на работу в театр возьмут и Мягкова. В итоге супруги стали работать вместе.

Мягков вместе с женой снимлся в нескольких фильмах

Карьера Анастасии развивалась более стремительно, ее приглашали на главные роли в спектаклях и кино. Вознесенская стала известной на весь Союз благодаря роли радистки в фильме "Майор Вихрь" и Мягков радовался достижениям возлюбленной.

Анастасия Вознесенская прославилась благодаря фильму "Майор Вихрь"

А со временем, все изменилось. Карьера Анастасии пошла на спад, зато Мягков стал настоящей звездой кино после выхода "Иронии судьбы" и "Служебного романа". На протяжение всей жизни Андрей и Настя поддерживали друг друга.

"Нет секрета крепкого брака. Надо любить. Надо, чтобы было искреннее желание сделать для человека что-то приятное. Надо, чтобы не виделось возможности существовать без этого человека", — отмечал Мягков.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром"

Советский актер очень любил свою супругу и даже ради нее начал писать детективы, а также научился рисовать, чтобы написать ее портрет. Несмотря на то, что в фильмах Мягков был довольно скромным героем, в жизни он был решительным и всегда работал на благо своей семьи.

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская посвятили жизнь карьере

На вопрос о детях, актриса Анастасия Вознесенская отвечала, что они с мужем хотели стать родителями, но не в той степени, в которой люди хотят и имеют. Детей у них не было из-за того, что актеры все время посвящали больше работе, а своя жизнь отходила на второй план.

У Мягкова и его супруги Анастасии не было детей

Однако Бог наградил их племянниками. Как рассказывал Мягков, у Анастасии две сестры и у каждой по трое детей, и у него сестра, в которой есть дети. Актер отмечал, что племянников много и всех он сильно любит.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила звезды "Иронии судьбы" Андрея Мягкова. Актер скончался в возрасте 82 лет.