Удачный брак, трое внуков и популярность в кино после 50: как выглядит единственная дочь Папанова из "Бриллиантовой руки"

Елена вместо карьеры всегда выбирала семью

Многих советских актеров, которые сыграли в легендарном фильме "Бриллиантовая рука" уже нет в живых. Среди них Юрий Никулин, сыгравший Семена Горбункова, а также Анатолий Папанов, который запомнился ролью контрабандиста Лелика.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит единственная дочь актера Елена Папанова и чем занимается. Девочка еще в юности решила, что пойдет по стопам родителей.

Что известно о единственной дочери Папанова и чем она занимается

Известный советский актер Анатолий Папанов был женат на актрисе Надежде Каратаевой, которая подарила ему дочь Елену. Учитывая, что родители были часто на гастролях, девочка часто оставалась у бабушки и дедушки, но Анатолий и Надежда старались не обделять единственную дочь вниманием и любовью.

Анатолий Папанов с дочерью Еленой

Когда Елена подросла и решила пойти по стопам родителей и стать актрисой, родители были не в восторге и отговаривали ее, но дочь настояла на своем. Она поступила в ГИТИС и мечтала сыграть с отцом в фильме, но Папанов считал недопустимой помощь наследнице и не пытался ее "протолкнуть" в кинематографе. Елена пыталась заслужить любовь и внимание публики собственным трудом и талантом.

Елена Папанова пошла по стопам родителе

Со временем девушка стала выступать в Ермоловском театре и когда ее начали приглашать в кино, Елена как раз вышла замуж и родила дочь. Вместо карьеры она выбрала семью. Позднее история повторилась со второй дочерью. Елену снова приглашали на съемки, звали на гастроли в Германию, но она оставалась дома, пока дочка не подросла.

Елена Папанова снялась во многих фильмах

Елена Папанова, как и ее звездный отец, прославилась в более зрелом возрасте, когда ей было за 50 лет. Новый виток популярности пришел к не после выхода сериала "Школа", где дочь актера сыграла учительницу русского и литературы. Хотя в последние годы Елена не так часто появляется на экранах, поскольку посвящает больше времени семье, в частности внукам.

Дочь Папанова прославилась в кино после 50 лет

Как известно, дочь Лелика из "Бриллиантовой руки" удачно вышла замуж за однокурсника Юрий Титова, хотя родители Елены поначалу отговаривали ее выходить за него замуж. Но их брак оказался счастливым, у пары родились две дочери: Мария и Надежда.

Елена Папанова с дочерьми

Елена Папанова счастлива в браке с однокурсником Юрием

Дочери Елены решили не связывать свою жизнь с творчеством. Мария стала специалистом по корейскому языку, хотя не работает по профессии. Девушка открыла собственную фирму, вышла замуж за израильтянина и родила сына.

Внуки Елены Папановой

Что касается Надежды, то она получила профессию экономиста и стала заместителем заведующего одного из банковских отделений. У нее родилось двое детей: Анастасия и Дмитрий.

Елена Папанова не часто сейчас появляется на экранах

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственный сын Никулина и чем занимается. Максиму Никулину уже 68 лет и он воспитывает пятерых внуков.