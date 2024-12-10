Сын Никулина был трижды женат и у него трое детей

Известный советский актер, звезда фильма "Бриллиантовая рука" и "Кавказская пленница" Юрий Никулин, оставил после себя не только богатый кинорепертуар и цирковой коллектив, но и большую семью. В браке у него родился единственный сын Максим, которому уже 68 лет и он воспитывает пятерых внуков.

"Телеграф" решил выяснить, как сложилась судьба наследников звезды советского кино. Мы узнали несколько фактов о родных Юрия Никулина.

Как выглядит сын Юрия Никулина и чем занимается

Звезда фильма "Бриллиантовая рука" Юрий Никулин 47 лет прожил в браке с Татьяной Никулиной (Покровской). У них в 1956 году родился единственный сын Максим. Несмотря на то, что мальчик вместе с родителями снимался в фильмах, в частности в "Бриллиантовой руке", он не захотел стать актером. Зато Максим, который все детство провел за кулисами цирка, не представлял без него свою жизнь.

Юрий Никулин вместе с сыном

Но когда пришло время выбирать профессию, сын Никулина захотел стать журналистом и стал студентом МГУ. Максим в свое время работал репортером, потом был редактором новостей, а также телеведущим.

Сын Юрия Никулина продолжает его дело

Однако главным делом его жизни стал цирк. После смерти Юрия Никулина его сын стал генеральным директором и художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре.

Максим Никулин возглавил Московский цирк

Максим Никулин был трижды женат. Первый раз он пошел под венец в 18-летнем возрасте, но через год развелся. От второго брака у него родилась дочь Мария, которая живет с мужем в Мюнхене и воспитывает двух дочерей: Викторию и Валентину.

У Максима Никулина трое детей и пятеро внуков

С третьей супругой Никулин уже вместе более 35 лет, она подарила ему сына Юрия, который также работает в Московском цирке и является отцом двух детей: Станислава и Софии. Также в браке у них родился сын Максим, который выучился на продюсера, но потом ушел работать в "семейный" цирк. В 2017 году он стал отцом, у него родилась дочь Анна. Всего у Максима Никулина пятеро внуков и он старается больше времени проводить с семьей.

Семья Максима Никулина

Известно, что вместе с женой они живут на две страны. У сына советского актера есть квартира в Москве, а также недвижимость в Монако, где они часто проводят время, поскольку там хорошо развита цирковая культура. Из-за этого Максима Никулина начали обвинять в двойном гражданстве, на что тот ответил, что имеет только российский паспорт, несмотря на наличие квартиры за рубежом.

Максим Никулин вместе с женой часто посещают Монако

Что касается войны, то сын звезды фильма "Бриллиантовая рука" поддерживает агрессию против Украины еще с 2014 года. По его словам, он с артистами неоднократно приезжал в Крым, в "ДНР"/"ЛНР" а также посещает зону "СВО".

Максим Никулин поддерживает войну против Украины

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