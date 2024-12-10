Три брака, пять внуков и апартаменты в Монако: как выглядит единственный сын Никулина и чем занимается
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Сын Никулина был трижды женат и у него трое детей
Известный советский актер, звезда фильма "Бриллиантовая рука" и "Кавказская пленница" Юрий Никулин, оставил после себя не только богатый кинорепертуар и цирковой коллектив, но и большую семью. В браке у него родился единственный сын Максим, которому уже 68 лет и он воспитывает пятерых внуков.
"Телеграф" решил выяснить, как сложилась судьба наследников звезды советского кино. Мы узнали несколько фактов о родных Юрия Никулина.
Как выглядит сын Юрия Никулина и чем занимается
Звезда фильма "Бриллиантовая рука" Юрий Никулин 47 лет прожил в браке с Татьяной Никулиной (Покровской). У них в 1956 году родился единственный сын Максим. Несмотря на то, что мальчик вместе с родителями снимался в фильмах, в частности в "Бриллиантовой руке", он не захотел стать актером. Зато Максим, который все детство провел за кулисами цирка, не представлял без него свою жизнь.
Но когда пришло время выбирать профессию, сын Никулина захотел стать журналистом и стал студентом МГУ. Максим в свое время работал репортером, потом был редактором новостей, а также телеведущим.
Однако главным делом его жизни стал цирк. После смерти Юрия Никулина его сын стал генеральным директором и художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре.
Максим Никулин был трижды женат. Первый раз он пошел под венец в 18-летнем возрасте, но через год развелся. От второго брака у него родилась дочь Мария, которая живет с мужем в Мюнхене и воспитывает двух дочерей: Викторию и Валентину.
С третьей супругой Никулин уже вместе более 35 лет, она подарила ему сына Юрия, который также работает в Московском цирке и является отцом двух детей: Станислава и Софии. Также в браке у них родился сын Максим, который выучился на продюсера, но потом ушел работать в "семейный" цирк. В 2017 году он стал отцом, у него родилась дочь Анна. Всего у Максима Никулина пятеро внуков и он старается больше времени проводить с семьей.
Известно, что вместе с женой они живут на две страны. У сына советского актера есть квартира в Москве, а также недвижимость в Монако, где они часто проводят время, поскольку там хорошо развита цирковая культура. Из-за этого Максима Никулина начали обвинять в двойном гражданстве, на что тот ответил, что имеет только российский паспорт, несмотря на наличие квартиры за рубежом.
Что касается войны, то сын звезды фильма "Бриллиантовая рука" поддерживает агрессию против Украины еще с 2014 года. По его словам, он с артистами неоднократно приезжал в Крым, в "ДНР"/"ЛНР" а также посещает зону "СВО".
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