Не унаследовал талант отца и избегает публичности: как выглядит единственный сын покойного Караченцова и где сейчас

Сын актера предпочитает вести закрытый образ жизни

У известного актера Николая Караченцова, сыгравшего во многих советских фильмах, остался сын Андрей, которого ему родила супруга Людмила Поргина. Наследник артиста, несмотря на то, что рос в творческой семье, выбрал совершенно другой путь и избегает публичной жизни.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Андрей Караченцов и где он сейчас. Мы узнали, чем занимается мужчина и какие у него были отношения с отцом.

Как выглядит единственный сын Караченцова и чем занимается

Андрей Караченцов родился в 1978 году в Москве. На момент рождения сына Николая Караченцов был одним из самых популярных актеров СССР, да и его мать Людмила Поргина обладала уже статусом заслуженной артистки России.

С детства Андрею родители прививали любовь к творчеству, особенно отец. Николай брал сына с собой на съемки и знакомил с предстателями интеллигенции, в число которых входило множество актеров.

Андрей рассказывал, что у него с отцом были хорошие отношения, он был строгим, но справедливым. Он никогда не повышал голос и научил сына быть ответственным, а это положительно отразилось на его учебе в школе.

Андрей Караченцов не любит публичности

Но повзрослев Андрей Караченцов понял, что не унаследовал талант своего отца и не хочет идти по стопам звездных родителей. Вместо этого он увлекся юриспруденцией и вскоре стал востребованным специалистом. Уже тогда он вел закрытый образ жизни и не хотел общаться с журналистами.

Андрей Караченцов строил карьеру юриста

Но все изменилось, когда актер Николай Караченцов попал в страшную аварию. Андрей тогда начал раскрывать подробности происшествия и рассказывать, как себя чувствует актер после ДТП. Благодаря ему фанаты могли быть в курсе всех событий. Но в 2018 году звезда СССР скончался от онкологии, которая была выявлена у него в результате тщательных обследований после аварии.

Андрей Караченцов вместе с отцом

Эта трагедия повлияла на сына, он отказался от карьеры юриста и стал заниматься благотворительным фондом покойного отца, возглавив организацию. Главной целью фонда, как объяснял Андрея, является сохранение памяти о Николае Караченцове.

Где сейчас Андрей Караченцов и что известно о его личной жизни

Сын российского актера продолжает жить в России и остается непубличной персоной. Основное время он уделяет семье и своей общественной деятельности. В 2023 году Андрей выступил против того, чтобы его мама уходила из "Ленкома" на фоне конфликта с руководством.

Андрей Караченцов и его мать Людмила Поргина

О его жизни известно не много, Андрей долгие годы состоит в браке с женщиной Ириной, которая по профессии врач-гинеколог. Пара воспитывает троих детей. Старший сын Петр родился в 2002 году, позже семья пополнилась девочками — Яной и Ольгой. К слову, Ольга проявляет интерес к актерскому мастерству, а вот Яна стала студенткой МГИМО и учится на международном праве.

Семья Николая Караченцова

"Телеграф" писал ранее, как выглядит любовница покойного Караченцова. Тайный роман актера с женщиной длился более 20 лет.