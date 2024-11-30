Не успадкував талант батька та уникає публічності: як виглядає єдиний син покійного Караченцова і де зараз

Син актора вважає за краще вести закритий спосіб життя

У відомого актора Миколи Караченцова, який зіграв у багатьох радянських фільмах, залишився син Андрій, якого йому народила дружина Людмила Поргіна. Спадкоємець артиста, попри те, що ріс у творчій сім’ї, вибрав зовсім інший шлях і уникає публічного життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Андрій Караченцов і де він зараз. Ми дізналися, чим займається чоловік і які у нього були стосунки з батьком.

Який вигляд має єдиний син Караченцова і чим займається

Андрій Караченцов народився 1978 року в Москві. На момент народження сина Микола Караченцов був одним із найпопулярніших акторів СРСР, та і його мати Людмила Поргіна мала вже статус заслуженої артистки Росії.

З дитинства Андрію батьки прищеплювали любов до творчості, особливо батько. Микола брав сина із собою на зйомки та знайомив із представниками інтелігенції, до яких входило безліч акторів.

Андрій розповідав, що у нього з батьком були добрі стосунки, він був суворим, але справедливим. Він ніколи не підвищував голос і навчив сина бути відповідальним, а це позитивно вплинуло на його навчання у школі.

Андрій Караченцов не любить публічності

Але подорослішавши Андрій Караченцов зрозумів, що не успадкував талант свого батька і не хоче йти стопами зіркових батьків. Натомість він захопився юриспруденцією і незабаром став затребуваним фахівцем. Вже тоді він вів закритий спосіб життя та не хотів спілкуватися з журналістами.

Андрій Караченцов будував кар’єру юриста

Але все змінилося, коли актор Микола Караченцов потрапив у страшну аварію. Андрій тоді почав розкривати подробиці події та розповідати, як почувається актор після ДТП. Завдяки йому фанати могли знати всі події. Але у 2018 році зірка СРСР помер від онкології, яка була виявлена у нього внаслідок ретельних обстежень після аварії.

Андрій Караченцов разом із батьком

Ця трагедія вплинула на сина, він відмовився від кар’єри юриста та почав займатися благодійним фондом покійного батька, очоливши організацію. Головною метою фонду, як пояснював Андрія, є збереження пам’яті про Миколу Караченцова.

Де зараз Андрій Караченцов і що відомо про його особисте життя

Син російського актора продовжує жити у Росії і залишається непублічною персоною. Основний час він приділяє сім’ї та своїй громадській діяльності. У 2023 році Андрій виступив проти того, щоб його мама йшла з "Ленкому" на тлі конфлікту з керівництвом.

Андрій Караченцов та його мати Людмила Поргіна

Про його життя відомо небагато, Андрій довгі роки одружений з жінкою Іриною, яка за професією лікар-гінеколог. Пара виховує трьох дітей. Старший син Петро народився 2002 року, пізніше сім’я поповнилася дівчатками — Яною та Ольгою. До речі, Ольга виявляє інтерес до акторської майстерності, а ось Яна стала студенткою МДІМВ і навчається на міжнародному праві.

Сім’я Миколи Караченцова

"Телеграф" писав раніше, як виглядає коханка покійного Караченцова. Таємний роман актора з жінкою тривав понад 20 років.