Обіцяла позбавити спадку єдиного сина: що залишила по собі Світлична і чи є заповіт

Радянська актриса була зовсім небагата

Російська актриса Світлана Світлична, яка померла минулої суботи на 85 році життя, не мала великих коштів. Скромний спадок зірки має перейти її родичам.

На цей час єдиним законним спадкоємцем Світличної вважається її син Олексій Івашов (молодший син Олег помер у 33 роки). Якщо заповіт покійної артистки, оформлений на інших осіб, не буде знайдено, все майно Світличної перейде до її сина, розповів адвокат Сергій Жорін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олексій Івашов працює зубним лікарем, як і його єдина дочка Марія Івашова, що подарувала Світличній правнука. Хлопчика назвали Володимиром, на честь дідуся, зірки фільму "Балада про солдата" Володимира Івашова.

Світлична із сином Олексієм Івашовим

Що залишилося після Світлани Світличної

Під кінець життя актриса мала єдину нерухомість — невелику квартиру в районі станції метро "Преображенська площа" у Москві. Точна вартість житла невідома, але оцінюється у кілька мільйонів рублів. Про накопичені великі кошти також говорити не доводиться.

Натягнуті стосунки Світличної із сином

Олексій Івашов звинувачував матір у смерті свого брата, нібито вона знала про пристрасть Олега до алкоголю, але нічого не робила, щоб допомогти йому. Цілих 10 років мати та син не спілкувалися, а сама актриса ходила по телешоу та скаржилася на єдину дитину.

Світлана Світлична заявляла, що її спадкоємці намагаються її отруїти та забрати її московську квартиру. При цьому сама актриса не раз наголошувала, що не планує залишати спадок жодному зі своїх родичів: "Внучка Маша невдячна, від неї я ніколи не відчувала тепла. Тому вирішили: віддам свою квартиру добрим людям, добрій родині. Це мої сусіди". Нехай потім мене з вдячністю згадують”.

Світлана Світлична з онукою Марією та правнуком Володимиром Івашовим

Раніше "Телеграф" повідомляв, що говорила Світлана Світлична про війну Росії проти України. Також ми розповідали, де і коли відбудеться похорон актриси.