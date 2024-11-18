Артистка буде спочивати далеко від свого покійного сина та чоловіка

Стало відомо, де і коли відбудеться церемонія прощання із зіркою фільму "Діамантова рука" Світланою Світличною, а також на якому знаменитому цвинтарі поховають російську актрису, яка померла 16 листопада у віці 84 років.

Як повідомили у Спілці кінематографістів РФ, прощання зі Світланою Світличною відбудеться у середу, 20 листопада, у Білому залі московського Будинку кіно об 11.00. Похорон артистки відбудеться на Троєкурівському цвинтарі.

Цей некрополь відомий похованням багатьох відомих діячів. Там похований космонавт Павло Попович, опозиційний російський політик Борис Нємцов, який був убитий у Москві в лютому 2015 року, актриси Наталія Гундарєва, Віра Глаголєва, актори Владислав Галкін, Микола Караченцов, який пішов із життя 26 жовтня 2018 року. Зазначимо, що дружина покійного артиста Людмила Поргіна виявилася путіністкою та підтримує війну проти України.

Світлана Світлична спочиватиме далеко від своїх близьких людей — першого чоловіка Володимира Івашова та молодшого сина актриси Олега, який помер у 33 роки за дивних обставин. Обох чоловіків поховано на Ваганьковському цвинтарі.

Володимир Івашов та молодший син Світличної Олег спочивають на Ваганьківському цвинтарі

Останнє бажання Світлани Світличної

Перед смертю актриса висловила родичам своє останнє прохання. "Вона хотіла, щоб її поховали, а не кремували. Ми обов'язково виконаємо її бажання", — розповіла внучка актриси Марія Івашова.

Нагадаємо, що покійна зірка "Діамантової руки" святкувала своє весілля з актором Володимиром Івашовим в Україні. Раніше "Телеграф" писав, що говорила Світлана Світлична про війну.