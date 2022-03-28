Вбивство Нємцова: нові скандальні відомості про агентів путіна розкопали журналісти

За Нємцовим протягом року стежили троє співробітників ФСБ.

Перед убивством Бориса Нємцова за ним стежили ті ж самі ФСБшники, що отруїли Олексія Навального, Дмитра Бикова та Володимира Кара-Мурзу.

Про це йдеться у черговому розслідуванні Bellingcat, The Insider та BBC.

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Повідомляється, що у стеженні взяли участь такі співробітники ФСБ — Валерій Сухарєв, Дмитро Сухінін та Олексій Кривощоков.

Як мінімум один із них постійно слідував за політиком у період з травня 2014 року до лютого 2015 року — але частіше вони діяли по двоє.

Найактивніше за Нємцовим слідував Сухарєв — щонайменше 13 поїздок, остання з яких була за 10 днів до вбивства.

За два дні до вбивства співробітники ФСБ перейшли на журналіста Володимира Кара-Мурзи, який потім був ними двічі отруєний. І Нємцов, і Кара-Мурза активно лобіювали санкції проти найближчого оточення володимира путіна.

Зазначимо, що російського опозиціонера Бориса Нємцова було вбито в Москві в лютому 2015 року. Під час слідства, після арешту за підозрою у причетності до вбивства затримали кількох уродженців Чечні, зокрема колишніх офіцерів. У розслідуванні фігурував офіцер МВС Руслан Геремєєєв. Слідчі хотіли його допитати, проте, як стверджується, його не знайшли.

Офіційно організатором вбивства було визнано колишнього водія Геремєєва, але рідні та соратники Нємцова неодноразово стверджували, що цю роль зіграв сам Геремєєв.

Про його місцезнаходження нічого не було відомо, поки голова Чечні Рамзан Кадиров показав відео про участь чеченців у захопленні Маріуполя, на якому зображений Руслан Геремєєв.

Довідка. Письменника Дмитра Бикова пов’язують із отруєнням опозиціонера Олексія Навального та журналіста Володимира Кара-Мурзи. У всіх трьох були схожі симптоми. Як з’ясували розслідувачі The Insider та Bellingcat, до всіх причетні співробітники ФСБ.