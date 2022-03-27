Кадиров "спалив" під Маріуполем свого улюбленця, підозрюваного у вбивстві Нємцова: що відомо про Руслана Геремєєва

Чеченський глава вигороджував свого соратника

Глава Чечні рамзан кадиров, якого вважають одним із можливих призвідників палацового перевороту в росії, засвітив прибуття в район Маріуполя екс-офіцера чеченського батальйону "Північ" нацгвардії Руслана Геремєєва. "Телеграф" звернув увагу, що це не просто рядовий офіцер, а один із підозрюваних у вбивстві російського опозиціонера Бориса Нємцова у 2015 році.

Хто такий Руслан Геремєєв

Згідно з офіційною біографією, Руслан Геремєєв народився 10 травня 1978 року в Гудермесі, при цьому інформації про те, що він робив до початку 2000-х, у відкритому доступі немає. Відомо, що до 2006 року він працював на свого двоюрідного брата Адама Делімханова, депутата держдуми росії. У 2006 році був сформований батальйон "Північ", що пізніше влився в 141-й полк нацгвардії росії і де почав служити Руслан і пізніше став його командиром. У 2010 році Геремєєв був нагороджений Орденом Мужності.

Руслан Геремєєв, Рамзан Кадиров та Адам Геремєєв

У 2013 році, за даними російських ЗМІ, Руслан Геремєєв був майором і, ймовірно, людиною, наближеною до Рамзана Кадирова. У всякому разі, коли в 2013 році Геремєєв засвітився на футбольному матчі національного чемпіонату Ізраїлю, як вдалося з’ясувати журналістам, він був "особистим представником" Рамзана Кадирова.

Фото з візиту до Грозного ізраїльського бізнесмена Аркадія Гайдамака, який організував поїздку на матч (Геремєєв другий зліва)

Хто організував убивство Бориса Нємцова?

Справжня популярність до Руслана Геремєєва прийшла у 2015 році, коли внаслідок розслідування вбивства 27 лютого російського опозиціонера Бориса Нємцова слідство вийшло на Руслана Мухудінова. За офіційною версією слідства саме він був організатором вбивства російського політика, проте адвокати сім’ї Нємцова вважали справжнім організатором саме Геремєєва, водієм якого є Мухудінов.

Безпосереднім убивцею Нємцова виявився Заур Дадаєв, людина, яка отримала Орден Мужності в один день з Русланом Геремеєвим і був його підлеглим. І якщо Дадаєв вже одержав 20-річний термін за вбивство, то Руслан Геремєєв цієї долі уникнув.

Восени 2015 року Геремєєв ховався від слідства, за різними даними — в ОАЕ або в горах Чечні, а 18 листопада його навіть заочно заарештували. Вже в грудні за нього публічно заступився голова Чечні рамзан кадиров, який заявив, що впевнений у його невинності.

"Я на тисячу відсотків впевнений, що він не винен. Ми всі знаємо, хто винен, що і як. Просто вам цікаво якось дійти до Кадирова", — сказав він журналістам російського телеканалу "Дощ".

Після цього Руслан Геремєєв опинився у списку свідків у вбивстві Нємцова, проте до суду з того часу так і не прийшов до самого вироку у справі російського політика. У травні 2019 року Мінфін США ввів санкції проти бійців загону "Терек" із Чечні, у тому числі й Геремєєва.

Потрібно зазначити, що за час війни з Україною росія втратила вже 7 генералів.

Одним із ліквідованих є чеченський генерал — один із улюбленців кадирова магомед тушаєв, який загинув під Києвом 26 лютого, інформацію про якого окупанти одразу ж намагалися приховати.

Тим часом Герой України Денис Прокопенко із позивним "Редіс" раніше висловив свою думку, чому росія так ухопилася за Маріуполь і розповів про великі втрати росіян (зокрема чеченців) у боях за це портове місто.