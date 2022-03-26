Командир "Азова" розповів, чому путін люто вчепився у Маріуполь

У місті, яке російська армія буквально стирає з лиця землі, продовжують залишатися сотні тисяч людей

Для президента росії володимира путіна взяття Маріуполя стало принциповим питанням, упевнений командир полку "Азов", Герой України Денис Прокопенко (позивний Редис).

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Про це він розповів під час інтерв'ю на YouTube-каналі "В гостях у Гордона".

"Я думаю, що для нього це принципове питання, адже Маріуполь став "форпостом України" і на даний момент він є "столицею" Донецької області. Не розумію, чому саме такими методами путін вирішив заволодіти населеним пунктом. Я не розумію, кому потрібне місто з такими руйнуваннями і що він хоче довести насамперед собі після таких варварських методів ведення війни тут. Як йому спало на думку поставити своїм підлеглим такий наказ. Я логічно не можу цього зрозуміти, якщо чесно", — розповів військовий.

За словами "азовця", наразі жити будь-якому громадянинові України або навіть росії в Маріуполі просто неможливо, адже людських умов для існування там просто немає. Особливо в цю пору року, коли на вулицях дуже холодно, а людям просто нема де жити. Зараз вони вимушені виживати під землею, у сховищах, де сиро і температура вночі падає до нуля градусів.

"В інших містах ситуація приблизно така сама, просто в Маріуполі є нюанс блокади, яка не дозволяє завозити будь-яку гуманітарну допомогу мешканцям і люди тут просто приречені. Громадянським подітися нікуди і зараз прорватися через блокаду для того, щоб вижити шанси з кожним днем ​​зводяться до нуля і людям залишається тільки молитися і сподіватися на щось краще", — додав Прокопенко.

За прогнозами бійця "Азова", противник взагалі не планує пропускати до Маріуполя жодного гуманітарного коридору.

Також командир додає, що на сьогодні у місті продовжують залишатися сотні тисяч його жителів, а кількість загиблих серед цивільного населення навіть складно оцінити. Згідно з офіційними даними через військові злочини росії в Маріуполі загинули близько 4 тисяч людей, проте Прокопенко переконаний, що ця цифра значно більша.

"Фізично оцінити і перевірити їх (цифри за кількістю загиблих серед цивільних — ред.), враховуючи, що у місті постійно перебуває противник і систематично ведуться вуличні бої, неможливо. Сотні трупів просто лежать і розкладаються на вулицях і прибрати їх ми вже просто не можемо.", — додав він.

Окрім того, Прокопенко наголосив, що жодних норм міжнародного права противник у Маріуполі не дотримується.

Інтерв'ю Гордона із командиром полку "Азов" Прокопенко

Раніше кореспондентові "Телеграфу" вдалося особисто поспілкуватися з одним із командирів "Азова" Дмитром Кухарчуком, який детально розповів про те, що зараз відбувається в Маріуполя та назвав головні цілі кривавого агресора путіна.