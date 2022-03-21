Ціль рашистської орди - стерти Маріуполь з лиця земля - командир батальйону "Азов"

Один з командирів "Азову" розповів "Телеграфу", наскільки важка зараз обстановка в Маріуполі Донецької області

Триває 26 день оборони Маріуполя, який знаходиться в облозі окупантів і звідки лише останніми днями почали вириватись люди. Оборону міста героїчно тримають українська армія та полк Азов. За їхньою інформацією, місто під постійними обстрілами з танків, артилерії, а авіанальоти росіяни здійснюють майже щогодини. Днями окупанти скинули потужну бомбу на будівлю місцевого театру, де за різними повідомленнями ховалось до 1300 людей, і врятувати наразі вдалось лише меншу чатину з них. Росіяни вимагають від міста здатись, однак місцева влада посилає їх на*уй.

Про те, що відбувається в місті і які цілі окупантів, "Телеграфу" розповів командир 2 батальйону полку "Азов" Дмитро Кухарчук.

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— Яка наразі ситуація в Маріуполі? Вже є інформація, що його почали обстрілювати десантні кораблі рф…

— Ситуація надскладна, це навіть не гуманітарна криза, це відверта спроба рашистської орди стерти місто з лиця землі. І питання не в "Азові", й не у військових, вони просто хочуть знищити місто та всіх його мешканців, щоб на прикладі Маріуполя показати всім містам України, що може з ними бути.

Від самого початку ситуація в місті була складною, тому що з одного боку він був вже в напівоточенні — там Азовське море, з іншого боку — тимчасово окуповані території. Питання тактичного оперативного оточення було справою часу. На превеликий жаль, ми не зустріли ворога з Криму. В перший день війни кац*пи просто зайшли з Криму в Херсонську область, з чим це пов’язано — не знаю, але те, що це буде відбуватись, було відомо точно за декілька днів до початку війни.

— Чи можлива зараз деблокада міста?

— Це питання політичної волі. Я знаю, що є люди, які готові їхати на деблокаду Маріуполя. Їх багато і вони мотивовані. Так, дехто сумнівається, наскільки це реально. Знаєте, ніхто не вірив, що Україна простоїть навіть тиждень у війні проти так званої "другої армії світу", але ми тримаємось майже місяць, тримаємо лінію фронту, а по деяким напрямкам успішно йдемо в контрнаступ.

Зараз багато бійців не тільки з київського Азову, і з ТРО Азов по всій Україні чекають наказу на операцію з деблокади міста. Все залежить від бажання і від ресурсу.

— Як багато людей змогли виїхати з міста? Ходить багато чуток і тривожної інформації про ситуацію в місті — голод, нелюдські умови, відсутність води і таке інше.

— Я ще в 2014 році брав участь у захисті Маріуполя, тому для мене це особливо болюче питання. Зараз окупанти це місто просто знищують, вбиваючи всіх, хто там залишається. Слово геноцид підходить під те, що вони роблять якнайкраще.

— Дехто говорить, що від розвитку ситуації в Маріуполі залежить подальший хід війни. Що ви думаєте стосовно цього?

— Маріуполь — це сухопутний коридор в Крим. З 2014 року для путіна це ціль номер один.

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Зауважимо, що для росії Маріуполь стратегічно важливий, оскільки через нього можна прокласти "коридор у Крим", і без нього Україна тимчасово позбавляється доступу до Азовського моря.

Оточення Маріуполю на карті

Місто вже багато днів страждає від обстрілів та звірств окупантів, але підмога не може прийти йому на виручку, оскільки найближчі військові застрягли в боях під Волновахою, а із Запоріжжя інші загони не можуть вийти, бо надто великий шанс бути убитими дорогою через поля.