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Арестович пояснив, чи можна деблокувати Маріуполь

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Олексій Арестович Новина оновлена 18 березня 2022, 20:19
Олексій Арестович

На цей час сили російських окупантів поблизу Маріуполя переважають.

Прифронтове українське місто Маріуполь, яке найбільше страждає від обстрілів російських окупантів, зараз деблокувати майже неможливо. Однак, українські військові у жодному випадку його не здадуть.

Про це у п'ятницю, 18 березня, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович на власній сторінці у Facebook.

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За словами Арестовича, Збройні сили України ведуть бої з російськими окупантами на півночі Волновахи Донецької області. Сили російської армії, на жаль, там переважають, тому деблокада Маріуполя на цей час неможлива.

"Інші (українські – ред.) частини перебувають за 100-120-150 кілометрів від Маріуполя. Мало того, що їм треба здолати оборону противника ще там, де вони перебувають… Допустимо, вони пробили. Хоча звідки взяти ці резерви, щоб вони пробили й перейшли до наступу? Вони самі там тримають оборону. Щоб вони пішли у сторону Маріуполя, вони не пройдуть понад 120 кілометрів у голому степу під ударами авіації з Криму і Ростовської області", – пояснив Арестович.

Радник голови ОП додав, що спроби надати цим українським підрозділам підтримку авіації, на жаль, не увінчалися успіхом у Маріуполі, тому рішення по цьому місту поки немає.

Арестович заспокоїв, що деблокувати український Маріуполь від російських загарбників намагатимуться дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, що 9 березня росіяни потужно вдарили по Маріуполю з повітря, бомбардували пологовий будинок і дитячу лікарню, внаслідок чого загинуло кілька людей, а ще 17 постраждали — всі вони були жінками, дітьми та медпрацівниками. У рф визнали свою відповідальність за обстріл, але заявили, що зробили це, бо в будівлі нібито була "база Азова".

Як повідомляв "Телеграф", за останніми даними з фронту Маріуполь в облозі, але українські військові роблять все можливе, щоб повернути його до нормального життя.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Маріуполь #Олексій Арестович
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