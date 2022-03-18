Арестович пояснив, чи можна деблокувати Маріуполь

На цей час сили російських окупантів поблизу Маріуполя переважають.

Прифронтове українське місто Маріуполь, яке найбільше страждає від обстрілів російських окупантів, зараз деблокувати майже неможливо. Однак, українські військові у жодному випадку його не здадуть.

Про це у п'ятницю, 18 березня, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович на власній сторінці у Facebook.

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За словами Арестовича, Збройні сили України ведуть бої з російськими окупантами на півночі Волновахи Донецької області. Сили російської армії, на жаль, там переважають, тому деблокада Маріуполя на цей час неможлива.

"Інші (українські – ред.) частини перебувають за 100-120-150 кілометрів від Маріуполя. Мало того, що їм треба здолати оборону противника ще там, де вони перебувають… Допустимо, вони пробили. Хоча звідки взяти ці резерви, щоб вони пробили й перейшли до наступу? Вони самі там тримають оборону. Щоб вони пішли у сторону Маріуполя, вони не пройдуть понад 120 кілометрів у голому степу під ударами авіації з Криму і Ростовської області", – пояснив Арестович.

Радник голови ОП додав, що спроби надати цим українським підрозділам підтримку авіації, на жаль, не увінчалися успіхом у Маріуполі, тому рішення по цьому місту поки немає.

Арестович заспокоїв, що деблокувати український Маріуполь від російських загарбників намагатимуться дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, що 9 березня росіяни потужно вдарили по Маріуполю з повітря, бомбардували пологовий будинок і дитячу лікарню, внаслідок чого загинуло кілька людей, а ще 17 постраждали — всі вони були жінками, дітьми та медпрацівниками. У рф визнали свою відповідальність за обстріл, але заявили, що зробили це, бо в будівлі нібито була "база Азова".

Як повідомляв "Телеграф", за останніми даними з фронту Маріуполь в облозі, але українські військові роблять все можливе, щоб повернути його до нормального життя.