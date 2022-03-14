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Місто у вогні: постраждалий від рук окупантів Маріуполь показали з повітря

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Житлові будинки маріупольців горять та димлять Новина оновлена 14 березня 2022, 13:40
Житлові будинки маріупольців горять та димлять

Росіяни не шкодують мирне місто

З кожним днем обложений портовий Маріуполь Донецької області все більше страждає від рук російських окупантів.

В якому він стані можна наочно побачити на відео з повітря, яке вранці в понеділок, 14 березня, показали в полку "Азов", повідомляє "Телеграф".

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Зазначається, що Маріуполь з перших днів війни зазнає атак росіян, оскільки він для них має велике стратегічне значення, — саме через цей населений пункт пролягає так званий коридор у Крим.

Вид на палаючий Маріуполь зверху
Вид на палаючий Маріуполь зверху

Хоча росіяни стверджують, що нібито обстрілюють лише військові та стратегічні об’єкти, на ролику можна бачити, як горять звичайні житлові будинки у Маріуполі. Над містом буквально стоять стовпи чорного диму.

Варто зауважити, що за час війни в Маріуполі загинуло вже багато мирних жителів — згадати хоча б атаку окупантів по пологовому будинку з повітря.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому українські військові поки що не можуть відбити росіян від Маріуполя.

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#Маріуполь
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