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Арестович розповів, чому окупантів ще не знищили біля Маріуполя

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Маріуполь після обстрілу Новина оновлена 13 березня 2022, 20:37
Маріуполь після обстрілу

ВСУ поки що не можуть прийти на допомогу Маріуполю

Українські захисники поки що не можуть вибити окупаційні війська з околиць обложеного Маріуполя.

Про це розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі єдиного марафону українських новин.

Він зазначив, що наразі ЗСУ зайняті стримуванням окупантів у зоні ООС і на північ від Волновахи, перекинути підрозділи від Запоріжжя теж неможливо, оскільки їм доведеться пройти степами 300 кілометрів під ударами російської артилерії.

За словами Арестовича, єдиний вихід для Маріуполя це триматися, а українських військ у місті достатньо, щоб не дозволити супротивникові захопити його.

Він зазначив, що 11 березня противник втратив там 250 людей після удару української артилерії.

Радник голови ОПУ заявив, що головна проблема Маріуполя полягає в тому, що там перебуває 300 тисяч цивільних, а окупанти продовжують рівняти його з землею.

Як повідомлялося раніше, Маріуполь є ключовим містом для росіян, оскільки воно дозволить забезпечити сухопутний коридор між окупованим Кримом та материковою росією.

З перших днів війни він зазнає найпотужніших обстрілів артилерії та авіації окупантів. 13 березня компанія Maxar показала, як виглядало місто з супутників до початку вторгнення і після багатьох днів обстрілів.

Теги:
#Україна #Росія #Маріуполь
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