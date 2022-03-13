Арестович рассказал, почему оккупантов еще не уничтожили возле Мариуполя

ВСУ пока не могут прийти на помощь Мариуполю

Украинские защитники пока не могут выбить оккупационные войска с окрестностей осажденного Мариуполя.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире единого марафона украинских новостей.

Он отметил, что в настоящее время ВСУ заняты сдерживанием оккупантов в зоне ООС и севернее Волновахи, перебросить подразделения от Запорожья тоже не представляется возможным, так как им придется пройти по степям 300 километров под ударами российской артиллерии.

По словам Арестовича, единственный выход для Мариуполя это держаться, а украинских войск в городе достаточно, чтобы не позволить противнику захватить его.

Он отметил, что 11 марта противник потерял там 250 человек после удара украинской артиллерии.

Советник главы ОПУ заявил, что главная проблема Мариуполя заключается в том, что там находится 300 тысяч гражданских, а оккупанты продолжают равнять его с землей.

Как сообщалось ранее, Мариуполь является ключевым городом для россиян, поскольку он позволит обеспечить сухопутный коридор между оккупированным Крымом и материковой россией.

С первых дней войны он подвергается мощнейшим обстрелам артиллерии и авиации оккупантов. 13 марта компания Maxar показала, как выглядел город со спутников до начала вторжения и после многих дней обстрелов.