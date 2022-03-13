Война – день 18: обстрелы и осада украинских городов продолжаются, а оккупанты потеряли уже треть войск вторжения (обновляется)

Оперативные данные о ходе российско-украинской войны 13 марта.

Украина восемнадцатый день подряд противостоит российским оккупантам, которые утром 24 февраля по приказу кровавого диктатора владимира путина сунули на нас войной. Враг пытается прорваться вглубь Украины с севера, юга и востока, особо не считаясь с потерями как в живой силе, так и в технике, и по некоторым данным, уже "перемолота" треть от российской группировки вторжения. Самой сложной, как и в минувшие дни, остается ситуация в Киевской, Харьковской, Сумской, Николаевской областях и на Донбассе. В частности, оккупанты осадили Мариуполь, превращая более чем полумиллионный город в руины, как и миллионный Харьков. Уже была провальная попытка создать "херсонскую народную республику". Кроме этого участились случаи мародерства оккупантов, а также фактов убийства мирных украинцев — женщин и детей.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" публикует важнейшие события, произошедшие в Украине 13 марта, а оперативная информация о ходе событий доступна в Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением.

Ключевые тезисы из обращения:

Российское руководство фактически превращает свое государство в аналог так называемых "днр" и "лнр". В большую изолированную от всего мира зону.

Оккупанты на территории Херсонской области пытаются повторить печальный опыт образования псевдореспублик. Шантажируют местных руководителей, давят на депутатов. Ищут, кого подкупить, чтобы организовать так называемую "хнр".

"Хочу сказать некоторым деятелям и деятелям, которым не хватило брезгливости отказаться от разговоров с оккупантами… Хочу сказать – если кто-то из них вдруг соблазнился предложения от оккупантов… Вы подписываете себе приговор. Приговор – последовать за более чем 12 тысячами оккупантов, которые не смогли понять вовремя, почему на Украину не стоит посягать".

Все согласованные гуманитарные коридоры сработали. Удалось вывезти 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра днем.

Зеленский подписал два важных указа. О награждении государственными наградами Украины. 106 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые мужественно проявили себя в боях за независимость нашего государства. 17 из них – посмертно. И указ о присвоении звания Герой Украины с удостоением ордена "Золотая звезда" 8 военнослужащих. 6 из них – посмертно.

00:00 Украина имеет запасы основных продуктов питания на ближайшие месяцы.

"Пока балансы свидетельствуют, что Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Но мы должны думать и о будущем", — сказал премьер-министр Денис Шмигаль в обращении в субботу вечером.

Российские оккупанты расстреляли колонну мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей, при попытке эвакуации из села Победа Киевской области. Об этом сообщает в 12 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, что оккупанты начали вторжение в Украину в ночь на 24 февраля — события первых двух дней "Телеграф" транслировал онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

Третий день российского вторжения в Украину – 26 февраля – расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А каковой была ситуация 27 февраля – расписали почасово в статье: "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".

Информация за 3 марта доступна в текстовой трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны".

А о событиях за 4 марта читайте в материале: "Война – день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками".

Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города".

События 7 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 12: новые переговоры, жестокие бои и появление городов-героев".

Информация за 8 марта доступна по ссылке: "Война — день 13: россияне "приветствуют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами".

О событиях 9 марта читайте в материале: "Война — день 14: россия идет к дефолту, но продолжает убивать мирных украинцев".

Тестовая трансляция боевых действий в Украине за 10 марта доступна в материале "Телеграфа":"Война — день 15: бомбардировка Украины продолжается, а украинцам разрешили убивать оккупантов".

События российско-украинской войны 11 марта освещены в материале: "Война — день 16: оккупанты ударили по Западу Украины и терроризируют мирных жителей".

О происходящем в субботу, 12 марта, можете ознакомиться в статье по ссылке: "Война – день 17: первые официальные данные о потерях Украины и продолжение боев".