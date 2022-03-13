Война – день 18: обстрелы и осада украинских городов продолжаются, а оккупанты потеряли уже треть войск вторжения (обновляется)
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Оперативные данные о ходе российско-украинской войны 13 марта.
Украина восемнадцатый день подряд противостоит российским оккупантам, которые утром 24 февраля по приказу кровавого диктатора владимира путина сунули на нас войной. Враг пытается прорваться вглубь Украины с севера, юга и востока, особо не считаясь с потерями как в живой силе, так и в технике, и по некоторым данным, уже "перемолота" треть от российской группировки вторжения. Самой сложной, как и в минувшие дни, остается ситуация в Киевской, Харьковской, Сумской, Николаевской областях и на Донбассе. В частности, оккупанты осадили Мариуполь, превращая более чем полумиллионный город в руины, как и миллионный Харьков. Уже была провальная попытка создать "херсонскую народную республику". Кроме этого участились случаи мародерства оккупантов, а также фактов убийства мирных украинцев — женщин и детей.
В этой текстовой трансляции "Телеграф" публикует важнейшие события, произошедшие в Украине 13 марта, а оперативная информация о ходе событий доступна в Telegram-канале по этой ссылке.
01:00 Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением.
Ключевые тезисы из обращения:
- Российское руководство фактически превращает свое государство в аналог так называемых "днр" и "лнр". В большую изолированную от всего мира зону.
- Оккупанты на территории Херсонской области пытаются повторить печальный опыт образования псевдореспублик. Шантажируют местных руководителей, давят на депутатов. Ищут, кого подкупить, чтобы организовать так называемую "хнр".
- "Хочу сказать некоторым деятелям и деятелям, которым не хватило брезгливости отказаться от разговоров с оккупантами… Хочу сказать – если кто-то из них вдруг соблазнился предложения от оккупантов… Вы подписываете себе приговор. Приговор – последовать за более чем 12 тысячами оккупантов, которые не смогли понять вовремя, почему на Украину не стоит посягать".
- Все согласованные гуманитарные коридоры сработали. Удалось вывезти 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра днем.
- Зеленский подписал два важных указа. О награждении государственными наградами Украины. 106 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые мужественно проявили себя в боях за независимость нашего государства. 17 из них – посмертно. И указ о присвоении звания Герой Украины с удостоением ордена "Золотая звезда" 8 военнослужащих. 6 из них – посмертно.
00:00 Украина имеет запасы основных продуктов питания на ближайшие месяцы.
"Пока балансы свидетельствуют, что Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Но мы должны думать и о будущем", — сказал премьер-министр Денис Шмигаль в обращении в субботу вечером.
Российские оккупанты расстреляли колонну мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей, при попытке эвакуации из села Победа Киевской области. Об этом сообщает в 12 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Напомним, что оккупанты начали вторжение в Украину в ночь на 24 февраля — события первых двух дней "Телеграф" транслировал онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".
Третий день российского вторжения в Украину – 26 февраля – расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".
А каковой была ситуация 27 февраля – расписали почасово в статье: "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".
О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".
О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".
События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".
Информация за 3 марта доступна в текстовой трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны".
А о событиях за 4 марта читайте в материале: "Война – день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками".
Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".
С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города".
События 7 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 12: новые переговоры, жестокие бои и появление городов-героев".
Информация за 8 марта доступна по ссылке: "Война — день 13: россияне "приветствуют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами".
О событиях 9 марта читайте в материале: "Война — день 14: россия идет к дефолту, но продолжает убивать мирных украинцев".
Тестовая трансляция боевых действий в Украине за 10 марта доступна в материале "Телеграфа":"Война — день 15: бомбардировка Украины продолжается, а украинцам разрешили убивать оккупантов".
События российско-украинской войны 11 марта освещены в материале: "Война — день 16: оккупанты ударили по Западу Украины и терроризируют мирных жителей".
О происходящем в субботу, 12 марта, можете ознакомиться в статье по ссылке: "Война – день 17: первые официальные данные о потерях Украины и продолжение боев".