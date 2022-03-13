Укр

Дым, гарь и разруха: Мариуполь "до" и "после" обстрелов показали на спутниковых фото

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
34
Мариуполь уже не будет таким, как прежде
Мариуполь уже не будет таким, как прежде

Все прелести "русского мира" наглядно показали на фото

После масштабных обстрелов российских военных Мариуполя в городе с трудом можно узнать некоторые здания и улицы.

Об этом можно судить по спутниковым снимкам, которые сделали в Maxar Technologies утром в субботу, 12 марта, сообщает "Телеграф".

По данным экспертов, сильно пострадали от пожаров западные районы Мариуполя, и были сильно повреждены десятки жилых домов.

Вот так выглядит больница Мариуполя "до" и "после" авиаудара:

Здания серьезно пострадали от обстрелов
Здания серьезно пострадали от обстрелов

А вот что стало после обстрелов с жилыми многоэтажками на улице Зелинского:

Над домами поднимаются целые столбы дыма
Над домами поднимаются целые столбы дыма

А так изменились дома мирных жителей в Жовтневском районе Мариуполя.

Все здания покрыты гарью
Все здания покрыты гарью

Кроме того, сняли со спутника пожары в промышленном Приморском районе города:

В некоторых местах пожары не стихают
В некоторых местах пожары не стихают

А также сделали обзорный снимок воронок на полях и поврежденных зданий в Жовтневском районе:

Напомним, что 9 марта россияне мощно ударили по Мариуполю с воздуха, бомбардировали роддом и детскую больницу, вследствие чего погибло несколько человек, а еще 17 пострадали, — все они были женщинами, детьми и медработниками.

В россии признали свою ответственность за обстрел, но заявили, что сделали это, будто бы в здании была "база Азова".

Как сообщал "Телеграф", по последним данным с фронта Мариуполь осажден, но украинские военные делают все возможное, чтобы вернуть его к нормальной жизни.

Теги:
#Мариуполь
Мариуполь уже не будет таким, как прежде
В регионах
Дым, гарь и разруха: Мариуполь "до" и "после" обстрелов показали на спутниковых фото
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мариуполь уже не будет таким, как прежде
Дым, гарь и разруха: Мариуполь "до" и "после" обстрелов показали на спутниковых фото
Дата публикации
Категория
путин представляет собой смертельную угрозу
На Западе заговорили о ликвидации путина
Дата публикации
Категория
Яворовский полигон
Оккупанты нанесли ракетный удар по полигону возле Львова: подробности
Дата публикации
Категория
Война в Украине, февраль-март 2022
Боль, отчаяние и решимость: душераздирающие фото войны с россией
Дата публикации
Категория
Война россии против Украины продолжается
Война – день 18: обстрелы и осада украинских городов продолжаются, а оккупанты потеряли уже треть войск вторжения (обновляется)