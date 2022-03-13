Дым, гарь и разруха: Мариуполь "до" и "после" обстрелов показали на спутниковых фото
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Все прелести "русского мира" наглядно показали на фото
После масштабных обстрелов российских военных Мариуполя в городе с трудом можно узнать некоторые здания и улицы.
Об этом можно судить по спутниковым снимкам, которые сделали в Maxar Technologies утром в субботу, 12 марта, сообщает "Телеграф".
По данным экспертов, сильно пострадали от пожаров западные районы Мариуполя, и были сильно повреждены десятки жилых домов.
Вот так выглядит больница Мариуполя "до" и "после" авиаудара:
А вот что стало после обстрелов с жилыми многоэтажками на улице Зелинского:
А так изменились дома мирных жителей в Жовтневском районе Мариуполя.
Кроме того, сняли со спутника пожары в промышленном Приморском районе города:
А также сделали обзорный снимок воронок на полях и поврежденных зданий в Жовтневском районе:
Напомним, что 9 марта россияне мощно ударили по Мариуполю с воздуха, бомбардировали роддом и детскую больницу, вследствие чего погибло несколько человек, а еще 17 пострадали, — все они были женщинами, детьми и медработниками.
В россии признали свою ответственность за обстрел, но заявили, что сделали это, будто бы в здании была "база Азова".
Как сообщал "Телеграф", по последним данным с фронта Мариуполь осажден, но украинские военные делают все возможное, чтобы вернуть его к нормальной жизни.
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