Дым, гарь и разруха: Мариуполь "до" и "после" обстрелов показали на спутниковых фото

Все прелести "русского мира" наглядно показали на фото

После масштабных обстрелов российских военных Мариуполя в городе с трудом можно узнать некоторые здания и улицы.

Об этом можно судить по спутниковым снимкам, которые сделали в Maxar Technologies утром в субботу, 12 марта, сообщает "Телеграф".

По данным экспертов, сильно пострадали от пожаров западные районы Мариуполя, и были сильно повреждены десятки жилых домов.

Вот так выглядит больница Мариуполя "до" и "после" авиаудара:

Здания серьезно пострадали от обстрелов

А вот что стало после обстрелов с жилыми многоэтажками на улице Зелинского:

Над домами поднимаются целые столбы дыма

А так изменились дома мирных жителей в Жовтневском районе Мариуполя.

Все здания покрыты гарью

Кроме того, сняли со спутника пожары в промышленном Приморском районе города:

В некоторых местах пожары не стихают

А также сделали обзорный снимок воронок на полях и поврежденных зданий в Жовтневском районе:

Напомним, что 9 марта россияне мощно ударили по Мариуполю с воздуха, бомбардировали роддом и детскую больницу, вследствие чего погибло несколько человек, а еще 17 пострадали, — все они были женщинами, детьми и медработниками.

В россии признали свою ответственность за обстрел, но заявили, что сделали это, будто бы в здании была "база Азова".

Как сообщал "Телеграф", по последним данным с фронта Мариуполь осажден, но украинские военные делают все возможное, чтобы вернуть его к нормальной жизни.