Немедленно закройте небо! Зеленский жестко обратился к Западу из-за бомбежки Мариуполя

Президент призвал демократические страны остановить российский террор.

В среду, 9 марта, на 14-й день полномасштабного вторжения рф в Украину российские оккупанты сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский после этой трагедии вновь призвал Запад закрыть небо над Украиной.

Соответствующий пост Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

Президент сообщил, что после авиаудара оккупантов люди и дети находятся под завалами. Кроме того, Зеленский жестко обратился к западным партнерам с требованием закрыть небо над Украиной.

"Мариуполь. Прямой удар русских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно приостановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность", — написал Зеленский.

Напомним, 9 марта от варварского авианалета россиян пострадала и мариупольская детская больница, которая была полностью разрушена.

Ранее сообщалось, что 4 марта в НАТО отказались закрыть небо над Украиной. В МИД Украины ищут другие возможности, чтобы сделать это. Кроме того, Польша дала принципиальное согласие по советским истребителям.