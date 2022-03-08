Польша таки решилась отдать свои старые боевые самолеты: подробности

Польша, похоже, отдаст самолеты Украине.

Во вторник, 8 марта, на 13-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Польше заявили о готовности немедленно передать все имеющиеся у нее самолеты Миг-29 Соединенным Штатам Америки и разместить их на аэродроме в Германии.

Об этом сообщает сайт Республики Польша.

По информации источника, Польша отдаст свои старые боевые самолеты американцам. Все машины будут отправлены на аэробазу Рамштайн — опорный пункт ВВС США на территории Германии.

Аэробаза Рамштайн на карте Европы

В то же время Польша просит США предоставить им взамен самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями и готова немедленно установить условия покупки самолетов. Польское правительство также просит других союзников по НАТО — владельцев самолетов МиГ-29 — действовать в том же духе.

Отметим, согласно данным из открытых источников, на вооружении Польши из советской эпохи остались 28 истребителей МиГ-29 и 18 истребителей-бомбардировщиков Су-22.

Ранее сообщалось, что в США призвали Польшу и другие страны отдать Украине Миг-29. В Польше хотят получить за это американские самолеты F-16.

Напомним, в Украине объявили, что готовы платить за боевые самолеты и вертолеты российских оккупантов.