В Украине объявили "акцию" на российские самолеты и вертолеты: как заработать миллион

В акции могут принять участие даже оккупантов.

Государственный концерн "Укроборонпром" готов выплатить каждому российскому оккупанту, который отдаст Украине целый военный самолет, по 1 миллиону долларов США. За вертолет цена несколько меньше – 500 тысяч долларов.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на своей странице в Facebook.

Такую же сумму готовы выплатить и украинским гражданам, которые получат или украдут военную авиатехнику у российских оккупантов.

К слову, тем россиянам, которые отдадут свои самолеты, власти Украины согласились выдавать гражданство свободной страны.

Напомним, что за 13 дней войны против Украины российские оккупанты потеряли более 12 тысяч человек, 80 вертолетов и 48 самолетов. Есть и потери на морском побережье — силами ВСУ уничтожены три плавсредства (среди них и корабли, и катера).

При этом в Генштабе ВСУ предупреждают, что, несмотря на упадок сил и низкий уровень боевого духа, оккупанты все еще представляют огромную опасность. Они массово грабят мирное население, удерживают его в плену обстрелянных городов и промышляют мародерством.