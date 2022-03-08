Стало известно, сколько украинцев покинули страну: огромная цифра

На границах все еще остаются огромные очереди

На утро вторника, 8 марта, Украину успели покинуть более 1,7 млн человек за время, прошедшее с момента начала войны россией. Наиболее популярным "направлением" для беженцев является Польща. Эта страна приютила у себя больше, чем миллион украинцев.

Такие данные сообщают в пресс-службе ООН.

Согласно данным Агентства по делаем беженцев, к полякам на временное соседство сейчас попало 1 027 603 украинца. На втором месте по популярности находится Венгрия — 180 136 человека. Еще чуть более 128 тысяч решили переждать пик военных действий в Словакии.

Карта по количеству беженцев из Украины

В Молдове успели приютить более 82 тысяч украинцев, в Румынии — почти 79 тысяч.

Удивительно, но есть и те, кто уехал на территорию российской федерации. Таких людей в ООН насчитали около 53,3 тысяч.

Общее суммарное количество украинцев, которые предпочли любые другие европейские страны, достигло 183 688 человек.

Отметим, что Организация объединенных наций также ведет предварительный подсчет погибшего в военное время цивильного населения. По состоянию на 5 марта эта статистика по Украине была весьма неутешительной — 351 погибший и более 700 раненых.