Более 12 тысяч человек и 80 вертолетов: свежая статистика потерь врага

Украинцы останавливают врага на подступе к каждому населенному пункту

Утро 8 марта принесло очередные хорошие новости для украинцев по поводу потери во враждебном оккупационном войске. Так, на 13 день войны захватническая армия "похудела" более чем на 12 тысяч человек, 1036 броневиков и более сотни авиационной техники.

Такие данные сообщает в свежей сводке Генеральный штаб ВСУ.

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Следует отметить, что украинцы пытаются вести тщательный подсчет всего "вреда", причиненного противнику.

Кроме упомянутых потерь личного состава, россияне также массово теряют разнообразные технические средства для ведения боя.

Так, к утру 8 марта оккупанты не досчитались уже 303 танков, 1036 машин-броневиков, 120 систем артиллерийского огня, 56 реактивных систем залпового огня, 474 автомобилей, 60 цистерн с топливом, а также 27 средств противовоздушной обороны.

Также следует добавить, что враг получает хороший отпор в воздухе. За 13 дней войны российская армия потеряла по меньшей мере 48 самолетов и 80 боевых вертолетов. Есть и потери на морском побережье — силами ВСУ уничтожены три плавсредства (среди них и корабли, и катера).

Также в Генштабе предупреждают, что, несмотря на упадок сил и низкий уровень боевого духа, оккупанты все еще представляют собой огромную опасность. Они массово грабят мирное население и промышляют мародерством.

Добавим, что за все преступления им придется ответить. Как минимум за то, что за время военных действий Украину оставило более 1,7 млн. жителей.