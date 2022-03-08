Укр

Более 12 тысяч человек и 80 вертолетов: свежая статистика потерь врага

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Россияне массово теряют своих собратьев и технику Новость обновлена 08 марта 2022, 09:50
Россияне массово теряют своих собратьев и технику

Украинцы останавливают врага на подступе к каждому населенному пункту

Утро 8 марта принесло очередные хорошие новости для украинцев по поводу потери во враждебном оккупационном войске. Так, на 13 день войны захватническая армия "похудела" более чем на 12 тысяч человек, 1036 броневиков и более сотни авиационной техники.

Такие данные сообщает в свежей сводке Генеральный штаб ВСУ.

Следует отметить, что украинцы пытаются вести тщательный подсчет всего "вреда", причиненного противнику.

Кроме упомянутых потерь личного состава, россияне также массово теряют разнообразные технические средства для ведения боя.

Так, к утру 8 марта оккупанты не досчитались уже 303 танков, 1036 машин-броневиков, 120 систем артиллерийского огня, 56 реактивных систем залпового огня, 474 автомобилей, 60 цистерн с топливом, а также 27 средств противовоздушной обороны.

Также следует добавить, что враг получает хороший отпор в воздухе. За 13 дней войны российская армия потеряла по меньшей мере 48 самолетов и 80 боевых вертолетов. Есть и потери на морском побережье — силами ВСУ уничтожены три плавсредства (среди них и корабли, и катера).

Также в Генштабе предупреждают, что, несмотря на упадок сил и низкий уровень боевого духа, оккупанты все еще представляют собой огромную опасность. Они массово грабят мирное население и промышляют мародерством.

Добавим, что за все преступления им придется ответить. Как минимум за то, что за время военных действий Украину оставило более 1,7 млн. жителей.

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#Украина #Россия #Война #Потери
Россияне массово теряют своих собратьев и технику
Украина
Более 12 тысяч человек и 80 вертолетов: свежая статистика потерь врага
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