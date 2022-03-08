Оккупанты деморализованы, прибегают к грабежам и насилию, - Генштаб

Российские захватчики занимаются мародерством и насилием на занятых территориях.

На 13 день войны, которую развязала россия против Украины, противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился.

Как сообщает Генштаб ВСУ, оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов. Так в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций.

На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом после 24 февраля 2022 года, для воздействия на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы.

По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами по проведению пропагандистской работы с местным населением.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам:

На Северском направлении идет героическая оборона города Чернигова.

Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.

В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.

Группировка Воздушных сил ВСУ осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.

Напомним, что российские захватчики продолжают обстреливать Сумскую область. В ночь на 8 марта в Сумах, Ахтырке и Бытице российские оккупанты с самолетов бомбили по жилым кварталам.

Отметим, с начала военного вторжения российских войск в Украину было повреждено или уничтожено 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные.