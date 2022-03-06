Укр

Польша хочет отдать свои самолеты Украине в обмен на американские

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Польша хочет отдать свои самолеты Украине в обмен на американские Новость обновлена 06 марта 2022, 05:10

США могут предоставить Польше свои истребители вместо тех, которые были переданы для ВСУ.

В США рассматривают детали сделки, согласно которой Польша передаст Украине свои самолеты оставшиеся со времен СССР, в обмен на поставки истребителей F-16. Ее обсуждение начались после того, как президент нашей страны Владимир Зеленский заявил, что украинская армия нуждается в боевой авиации.

Об этом пишет WSJ.

В сообщении указано, что такое соглашение потребует одобрения Белого дома, а затем и Конгресса. Издание также отмечает, что подобная возможность начала рассматриваться после того, как Зеленский запросил от Запада военную помощь, которая позволит обезопасить небо над Украиной от вражеской авиации. В частности речь шла о средствах ПВО и самолетах советского производства, на которых умеют летать украинские пилоты.

Стоит отметить, что, согласно данным из открытых источников, на вооружении Польши из советской эпохи остались 28 истребителей МиГ-29 и 18 истребителей-бомбардировщиков Су-22.

Как сообщалось ранее, недавно ЕС принял решение о закупке оружия на нужды ВСУ, кроме того шла речь и о передаче боевой авиации.

1 марта появилась информация, что Болгария, Польша и Словакия согласились передать Украине суммарно 70 истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25.

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#Украина #США #Польша #Россия
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