Польща хоче віддати свої літаки Україні в обмін на американські

США можуть надати Польщі свої винищувачі замість тих, що були передані для ЗСУ.

У США розглядають деталі угоди, згідно з якою Польща передасть Україні свої літаки, що залишилися з часів СРСР, в обмін на постачання винищувачів F-16. Її обговорення розпочалися після того, як президент нашої країни Володимир Зеленський заявив, що українська армія потребує бойову авіацію.

Про це пише WSJ.

У повідомленні зазначено, що така угода вимагатиме схвалення Білого дому, а потім і Конгресу. Видання також пише, що подібна можливість почала розглядатись після того, як Зеленський запросив від Заходу військову допомогу, яка дозволить убезпечити небо над Україною від ворожої авіації. Зокрема йшлося про засоби ППО та літаки радянського виробництва, на яких вміють літати українські пілоти.

Варто зазначити, що, згідно з даними з відкритих джерел, на озброєнні Польщі з радянської доби залишилися 28 винищувачів МіГ-29 та 18 винищувачів-бомбардувальників Су-22.

Як повідомлялося раніше, нещодавно ЄС ухвалив рішення про закупівлю зброї на потреби ЗСУ, крім того, йшлося і про передачу бойової авіації.

1 березня з’явилася інформація, що Болгарія, Польща та Словаччина погодилися передати Україні сумарно 70 винищувачів МіГ-29 та штурмовиків Су-25.