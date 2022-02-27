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ЄС пообіцяв профінансувати зброю для України і закрив небо для РФ: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Президент Єврокомісії оголосила про закриття неба для РФ Новина оновлена 27 лютого 2022, 20:12
Президент Єврокомісії оголосила про закриття неба для РФ

А щодо Білорусі введуть обмеження на експорт.

У відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну Європейський Союз заявив, що закриває повітряний простір для всіх російських літаків та профінансує зброю для нашої країни.

Про це під час брифінгу у неділю, 27 лютого, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС профінансує закупівлю та постачання зброї Україні і закриє небо для геть усіх літаків з Росії.

"Наш повітряний простір закрито для всіх росіян, і в тому числі для приватних літаків російських олігархів", — заявила голова Єврокомісії.

Новий пакет санкцій Євросоюзу задіне і Білорусь, яка приєдналась Росії у війні проти України. Зокрема, будуть введені обмеження на білоруський експорт. А щодо Росії, то у ЄС також заборонять їх ЗМІ — RT (раніше Russia Today) і Sputnik.

Нагадаємо, що на четвертий день війни з Росією президент України Володимир Зеленський провів переговори з невизнаним главою Білорусі Олександром Лукашенком, який дав обнадійливу обіцянку. Після цього український лідер розпочав переговори з Володимиром Путіним. Їх деталі поки невідомі.

Також ми писали, що раніше Путін пригрозив Україні та країнам Заходу ядерною зброєю. Причиною цього рішення Путін назвав "агресивні висловлювання на Заході".

Теги:
#Україна #Росія #Санкції #Зброя #Євросоюз #Війна #Повітряний простір
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