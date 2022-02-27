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Путін пішов на ядерний шантаж України та Заходу

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Володимир Путін Новина оновлена 27 лютого 2022, 15:29
Володимир Путін

Путін наказав перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування

Путін пішов на ядерний шантаж України та Заходу. Російський президент, який розв'язав широкомасштабну війну в Україні, почав загрожувати світові ядерною зброєю.

Причиною цього рішення Путін назвав "агресивні висловлювання на Заході".

"Вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни, тому наказую міністру оборони та начальнику Генерального штабу [ВР РФ] перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування", — заявив Путін на зустрічі у Кремлі з керівником Міноборони Росії Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Збройних сил (ВС) Росії Валерієм Герасимовим.

Ядерна зброя — зброя, вражаюча дія якої заснована на факторах ядерного або термоядерного вибуху. Ядерна зброя вважається одним із видів зброї масового ураження.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну триває вже четверту добу поспіль. Ведуться вуличні бої у багатьох містах країни, про що "Телеграф" оперативно інформує у своєму текстовому онлайні.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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Путін пішов на ядерний шантаж України та Заходу
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