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Переговори України та Росії розпочалися: подробиці

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Володимир Зеленський Новина оновлена 27 лютого 2022, 17:24
Володимир Зеленський

Зустріч української та російської делегації має відбутися на кордоні України та Білорусі, в районі річки Прип'ять.

Переговори між Росією та Україною розпочалися на четвертий день війни.

Про це повідомив Нардеп від "Слуга народу" Федір Веніславський.

Про їхнє проведення стало відомо раніше після бесіди президента Володимира Зеленського з невизнаним лідером Білорусі Олександром Лукашенком.

Зустріч української та російської делегації має відбутися на кордоні України та Білорусі, в районі річки Прип'ять.

В офісі президента зазначили, що Лукашенко взяв під особисту відповідальність те, що на час поїздки, переговорів та навіть повернення української делегації вся авіація, а також бойові ракети, що знаходяться на території РБ, не будуть підняті у повітря.

Нагадаємо, що раніше Путін пригрозив Україні та країнам Заходу ядерною зброєю. Причиною цього рішення Путін назвав "агресивні висловлювання на Заході".

Нагадаємо, ще вранці 27 лютого і сам Володимир Зеленський, та інші представники його адміністрації заявляли, що Росія ставить надто ультимативні умови, щоби погоджуватися з нею на переговори.

Тепер йдеться про зустріч "без попередніх умов".

Теги:
#Україна #Росія #Війна
Володимир Зеленський
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Переговори України та Росії розпочалися: подробиці
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