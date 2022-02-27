Ультиматумів не буде: у Зеленського пояснили, чому не їдуть на зустріч з РФ до Білорусі

Кремль постійно маніпулює, намагаючись отримати вигоду

Українська влада, як і повідомляв президент Володимир Зеленський, не збирається зустрічатися із російською делегацією в Гомелі, Білорусь. Це є неприпустимим кроком через маніпулятивну та ультимативну поведінку Кремля.

Таке пояснення діям офіційного Києва надав радник голови ОП Михайло Подоляк, пише "РБК-Україна".

За словами чиновника, Росія всіляко намагається підлаштувати перемовини під себе, не зважаючи на думку української влади. При цьому Білорусь у Путіна просто "використовують".

Подоляк переконаний, що намагання влаштувати переговори Росія-України в Гомелі є ні чим іншим, як черговою постановкою для замилювання очей. Але не для України чи всього цивілізованого світу.

"З такою брудною поведінкою російської сторони даже в темі переговорів однозначно можна розраховувати на ще більш негативну реакцію Запада і на ще більш жорсткі санкційні пакети, — підкреслив Михайло Подоляк. — Всі прекрасно знають, якими мають бути перемовини в умовах, які склалися".

Представник Офісу президента додав, що діалог із Кремлем відбудеться лише після двостороннього погодження місця, формату, реального змісту переговорів та їх результатів.

Тим часом президент Володимир Зеленський звернувся до народу Білорусі із закликом протистояти участі їхньої держави у військовій інтервенції Кремля проти України.

Додамо, що наразі влада пропонує іноземцям, які бажають стати на захист України, долучатися до лав вітчизняної територіальної оборони.