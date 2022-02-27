Зеленський розповів, де готовий вести переговори із Росією

Політик сподівається на розсудливість північних сусідів

Україна готова сісти за стіл переговорів із Російською Федерацією, щоб у країні скоріше запанував світ. Проте цього робити на території Білорусі, яка підтримала інтервенцію Володимира Путіна проти нашої держави, ми не будемо.

Таку позицію чітко пояснив президент Володимир Зеленський у своєму ранковому зверненні у неділю, 27 лютого.

За словами голови держави, українська сторона запропонувала Кремлю на вибір Варшаву, Баку чи Стамбул як місце для обговорення закінчення війни.

"Та й будь-яке інше місто, звідки не летять ракети в Україну", — додав Зеленський.

Президент нагадав, що Білорусь вступила в бій з українською державою нарівні з РФ, того ж таки 24 лютого. У своєму виступі він розповів про техніку, що пройшла через кордон, випущені ракети, авіацію тощо.

"Якби з вашої території не було агресивних дій, ми могли б говорити в Мінську, — заявив Зеленський. — Зараз ви ще не зробили свій головний вибір. І він попереду".

Нагадаємо, що невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко цинічно закликав Україну до мирних переговорів ще першого дня вторгнення Росії.