Лукашенко закликав Україну до переговорів

У Білорусі хочуть зупинити ескалацію.

Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував провести переговори Росії та України у Мінську.

Відповідний коментар глави сусідньої країни доступний на сайті belta.by.

Лукашенко знову заявив про "братні" народи, а також зазначив, що президент РФ Володимир Путін не збирається окупувати Україну. Лукашенко заявив, що Україна має виконати вимоги РФ, які Путін озвучив раніше: демілітаризація країни, недопущення вступу до НАТО та припинення бойових дій на Донбасі. Після цього сторони можуть розпочати переговори і "уникнути кровопролитної війни".

"Ми слов’яни, три слов’янські народи. Давайте сядемо і вирішимо свою долю на майбутнє, назавжди. Можливо, це цілком реально, зупинити цей конфлікт, вирішити всі питання. Можливо, вони мене почують", — заявив невизнаний лідер Білорусі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія вторглася в Україну з багатьох напрямків, зокрема з Білорусі війська без розпізнавальних знаків атакували нашу країну. Українська армія збила вже сьомий військовий літак РФ.